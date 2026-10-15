La opción legal que tienen los venezolanos con doble nacionalidad que perdieron el TPS y EAD en EE.UU.

Los venezolanos con doble nacionalidad afectados por la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) están a la espera de una nueva resolución luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto la sentencia que había dictado el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sobre el beneficio. En ese contexto, el abogado de inmigración, Jesús Reyes, recomienda evaluar cada caso de manera individual para identificar posibles alternativas migratorias.

El escenario de los venezolanos con doble nacionalidad afectados por la suspensión del TPS

Según Reyes, contar con una segunda nacionalidad no otorga ningún beneficio migratorio automático en EE.UU., incluso si se trata de una ciudadanía europea.

El abogado venezolano, Jesús Reyes, advierte que tener doble nacionalidad no brinda de forma automática un estatus migratorio en EE.UU. Magnific

Por tanto, aquellos venezolanos cuyo único estatus migratorio era el TPS, quedan expuestos a procedimientos de deportación y pierden la autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés) vinculada a este beneficio.

“Los venezolanos que tienen una segunda nacionalidad también pierden la protección del TPS si no cuentan con otra base legal para permanecer en el país”, dijo el defensor en diálogo con LA NACION.

El abogado de inmigración, Jesús Reyes, asegura que los afectados por la suspensión del TPS pueden evaluar alternativas migratorias como peticiones familiares y visas de empleo Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

Ante este panorama, Reyes asegura que los afectados pueden evaluar alternativas migratorias como peticiones familiares, visas de empleo, asilo u otros beneficios humanitarios. No obstante, advierte que no todos cumplen con los requisitos y que haber tenido TPS no garantiza el ajuste o cambio de estatus.

“Cada caso debe evaluarse de manera individual, sobre todo antes de presentar una nueva solicitud migratoria o tomar la decisión de salir de Estados Unidos”, señala.

Cuál es la opción legal más complicada para los venezolanos con doble nacionalidad

Con respecto a las solicitudes de asilo, el defensor de nacionalidad venezolana alerta un reto mayor para aquellos venezolanos con doble nacionalidad.

El abogado de inmigración, Jesús Reyes, advierte que los venezolanos con doble nacionalidad tienen mayores retos al solicitar asilo Imagen creada con IA

En ese sentido, señala que los solicitantes deben demostrar que sufren o temen sufrirla en ambos países de los que son ciudadanos, y que “ninguno de ellos les brinda protección”.

Cuál es el grupo de venezolanos más vulnerable por la suspensión del TPS

Pese al panorama actual de los venezolanos con doble nacionalidad, Reyes señala que los más afectados por la suspensión del TPS son aquellos cuyo único estatus migratorio era este beneficio.

Según sus dichos, dicho sector pierde la autorización de empleo vinculada al TPS y debe evaluar distintas alternativas migratorias para permanecer en Estados Unidos de forma legal, como el asilo.

“Mi recomendación para la comunidad venezolana es que las personas afectadas no asuman que deben abandonar el país, pero tampoco que pueden permanecer indefinidamente sin consecuencias”, aconsejó.