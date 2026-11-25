WASHINGTON.– Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que presentó una férrea batalla legal luego de ser deportado por error de Estados Unidos, salió voluntariamente del país y llegó el miércoles a España, en el episodio más reciente de lo que se convirtió en un caso emblemático de la polémica en torno a la campaña migratoria del gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump.

La salida de Ábrego García, de 31 años, pone fin a una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas aceptaron su partida voluntaria como parte de un acuerdo negociado, informó The Washington Post, que citó fuentes al tanto de las conversaciones. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no ofreció detalles sobre los términos del entendimiento y se limitó a señalar en un comunicado que el salvadoreño se había “autodeportado” a España.

“No sorprende que este inmigrante ilegal delincuente haya elegido irse a España, un país que a principios de este año fue invadido por decenas de miles de inmigrantes ilegales”, dijo el DHS en un irónico posteo en X, que incluyó una foto icónica de Trump saludando, caracterizado como un empleado de un local de comidas rápidas.

Kilmar Abrego Garcia has self deported to Spain.



It’s not surprising this criminal illegal alien would choose to go to Spain, a country that earlier this year was invaded by tens of thousands of illegal aliens.



Spain’s radical open-border policies have made the once-great… pic.twitter.com/T3XcO0EUBr — Homeland Security (@DHSgov) November 25, 2026

Ábrego García no habló con los periodistas después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Madrid el miércoles y levantó el puño al entrar en una furgoneta.

Simon Sandoval-Moshenberg, un abogado radicado en Virginia que lo representa, calificó la medida como “una salida temporal”. Según explicó, su cliente decidirá dónde establecerse durante los próximos dos años, mientras espera el final del gobierno de Trump. Su situación migratoria en España no estaba clara por el momento.

Kilmar Abrego llegó a España

Simon Sandoval-Moshenberg, un abogado radicado en Virginia que lo representa, calificó la medida como “una salida temporal”. Según explicó, su cliente decidirá dónde establecerse durante los próximos dos años, mientras espera el final del gobierno de Trump. Su situación migratoria en España no estaba clara por el momento.

“El señor Ábrego García tiene muchas opciones para regresar a Estados Unidos como esposo de una ciudadana estadounidense y padre de un hijo estadounidense. No esperamos que eso ocurra bajo este gobierno, que sabemos que nunca le dará un trato justo, pero esperamos que el próximo gobierno priorice reunir a esta familia y traerlo de vuelta a Maryland”, dijo el abogado.

Kilmar Abrego García, ciudadano salvadoreño, llega al aeropuerto de Madrid tras abandonar Estados Unidos Francisco Seco - AP

“Durante el último año y medio, ha luchado por el derecho a salir de Estados Unidos hacia el país de su elección”, agregó Sandoval-Moshenberg, quien sostuvo que el gobierno había intentado deportarlo “con grilletes en un vuelo de ICE Air a Liberia”.

El DHS señaló que Ábrego García abandonó Estados Unidos en cumplimiento de una orden de expulsión y que no recibió incentivos para hacerlo. También advirtió que no se le permitirá volver a ingresar al país.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, publicó en X que estaba “encantado” con su partida y enumeró una serie de acusaciones sobre los motivos por los que debía ser deportado, incluida la supuesta pertenencia a una pandilla, un señalamiento que el salvadoreño negó reiteradamente.

We are DELIGHTED to announce that Kilmar Abrego Garcia has self-deported from the United States to Spain.



We promised the American people that this human trafficker, wife beater, gang member, and child predator would not remain in our country. This Salvadoran man will no longer… — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 25, 2026

El senador demócrata por Maryland Chris Van Hollen, que visitó a Ábrego García mientras estaba detenido en El Salvador, celebró el acuerdo. “El gobierno se vio obligado a alcanzar este entendimiento, que respeta la voluntad de Kilmar y los derechos al debido proceso que se le garantizan a él y a todas las personas en nuestro país”, escribió el martes en X.

“Hace un año y medio, el gobierno de Trump quería dejar que Kilmar se pudriera en un gulag salvadoreño. Hoy, viaja a un país de su elección, como hombre libre, ileso y con dignidad”, agregó el legislador en un comunicado.

La batalla judicial

El caso de Ábrego García se convirtió en uno de los principales focos de controversia de la ofensiva migratoria de Trump y puso en cuestión tanto la capacidad de los inmigrantes para impugnar las órdenes de expulsión como la disposición del gobierno a respetar las decisiones judiciales.

Residente de Maryland y casado con una ciudadana estadounidense, el salvadoreño vivía en Estados Unidos desde hacía años bajo un estatus de protección migratoria. En 2019, un juez había determinado que no debía ser deportado a El Salvador porque corría riesgo de sufrir persecución en su país de origen.

Sin embargo, en marzo de 2025 fue detenido en Baltimore y enviado a una megacárcel salvadoreña, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), junto con más de 200 migrantes expulsados por el gobierno norteamericano. La deportación se produjo pese a la orden judicial que impedía su traslado a El Salvador.

Kilmar Abrego García, ciudadano salvadoreño, llega al aeropuerto de Madrid tras abandonar Estados Unidos OSCAR DEL POZO - AFP

Las autoridades estadounidenses calificaron posteriormente su expulsión como un “error administrativo”, aunque durante meses sostuvieron que no podían traerlo de regreso. La Corte Suprema ordenó entonces al gobierno facilitar su retorno, lo que abrió un nuevo capítulo en la disputa.

En junio de 2025, después de que los fiscales consiguieran una acusación penal formal por tráfico de personas en una causa vinculada con un incidente anterior, el gobierno de Trump lo llevó nuevamente a Estados Unidos. Ábrego García fue detenido y procesado en Tennessee, pero el caso fue desestimado posteriormente por un juez.

Tras el revés judicial, las autoridades migratorias volvieron a intentar expulsarlo. Primero plantearon enviarlo a Uganda y después a Liberia, en África occidental. La posibilidad de deportarlo a un país con el que no tenía vínculos se convirtió en otro punto de conflicto entre el gobierno y sus abogados.

Kilmar Abrego García, ciudadano salvadoreño, llega al aeropuerto de Madrid tras abandonar Estados Unidos Francisco Seco - AP

La cadena CBS News, que citó a un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato, informó que un juez federal había ordenado a Ábrego García abandonar Estados Unidos a más tardar el martes. Finalmente, su salida se concretó en el marco del acuerdo que le permitió trasladarse a España.

El episodio se produce en medio de las críticas de organizaciones de derechos humanos a la política migratoria de Trump. Esos grupos sostienen que la ofensiva del gobierno generó un entorno de inseguridad, especialmente para las minorías étnicas, que denunciaron el uso de perfiles raciales en los operativos. La Casa Blanca, en cambio, defiende sus medidas con el argumento de que buscan mejorar la seguridad interna y se ajustan a la ley.

Kilmar Abrego García, ciudadano salvadoreño, llega al aeropuerto de Madrid tras abandonar Estados Unidos OSCAR DEL POZO - AFP

La campaña migratoria fue uno de los ejes de la gestión de Trump, que prometió expulsar a un millón de personas por año. Con una inyección de miles de millones de dólares aprobada por el Congreso, el gobierno amplió la plantilla de agentes migratorios, aumentó la capacidad de detención y presionó para acelerar las deportaciones.

Los demócratas, que conquistaron la mayoría en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato celebradas a principios de este mes, anticiparon que buscarán exigir explicaciones al gobierno por sus políticas migratorias y por el tratamiento de casos como el de Ábrego García.

Agencias AP, AFP y Reuters