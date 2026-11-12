TPS para venezolanos: el Uscis advierte sobre quienes ofrecen presentar formularios sin estar autorizados

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) advierte en su página sobre el TPS para venezolanos que personas sin autorización podrían cobrar por presentar formularios de ese programa. El aviso, incluido en una página actualizada el 20 de octubre de 2026 y marcada como contenido de archivo, orienta a quienes reciben esas ofertas hacia servicios legales legítimos para evitar estafas.

Qué advierte Uscis sobre las ofertas de tramitar el TPS para venezolanos

“Algunas personas no autorizadas podrían tratar de aprovecharse de usted diciéndole que pueden presentar formularios de TPS”, señala el organismo. La advertencia del Uscis añade que esos intermediarios podrían pedir dinero y remite a proveedores acreditados y asistencia gratuita o de bajo costo.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos se encuentra en una situación de incertidumbre y pausa legal al menos hasta el 20 de noviembre Imagen generada con IA

La presencia de formularios y enlaces en esa página requiere una precaución adicional: el sitio indica expresamente que contiene información que ya no está vigente y permanece disponible como referencia. Por eso, ese material no debe interpretarse como una convocatoria actual para solicitar el beneficio.

Para las personas familiarizadas con sistemas jurídicos latinoamericanos, la palabra “notario” también puede generar confusión. El Uscis explica que, en Estados Unidos, la condición de notario público no habilita para brindar asesoramiento migratorio ni representar a una persona en esos procedimientos.

Cómo comprobar si un abogado o representante está autorizado

La guía de servicios legales de Uscis recomienda solicitar la licencia del abogado y verificar su habilitación ante la agencia reguladora del estado donde está autorizado.

También ofrece acceso a la lista de profesionales sancionados del Departamento de Justicia: una tarjeta comercial o un anuncio, por sí solos, no acreditan esas condiciones.

“Algunas personas no autorizadas podrían tratar de aprovecharse de usted diciéndole que pueden presentar formularios de TPS”, señala el Uscis Captura de pantalla/Uscis

Cuando quien ofrece ayuda se presenta como representante acreditado, la comprobación debe abarcar tanto a la persona como a la organización para la cual trabaja.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) publica registros con nombres, direcciones y organizaciones, además de listados organizados por estado.

Existe una precisión relevante para verificar esas credenciales: según las preguntas frecuentes de EOIR, la acreditación está vinculada a una organización reconocida y no acompaña al representante si deja esa entidad.

Además, distingue entre acreditación parcial, para actuar ante Uscis, y completa, que también permite intervenir ante los tribunales migratorios y la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Si se establece una representación ante Uscis, el abogado o representante acreditado debe presentar el Formulario G-28 junto con la solicitud, petición o moción correspondiente. Ese documento permite establecer su elegibilidad para representar al cliente ante la agencia.

Dónde buscar ayuda legítima y cómo denunciar una posible estafa migratoria

La página “Encuentre Servicios Legales” de Uscis reúne enlaces a proveedores gratuitos o de bajo costo, organizaciones reconocidas y representantes acreditados.

La agencia también aclara que una persona puede presentar sus propios formularios y representarse a sí misma ante ese organismo.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Antes de firmar, Uscis recomienda revisar que los documentos estén completos y no contengan información falsa, conservar copias y pedir recibos. Los formularios oficiales son gratuitos; obtenerlos no debe confundirse con pagar por servicios profesionales o con las tarifas que pueda exigir un trámite.

Ante una posible estafa, Uscis remite a la Comisión Federal de Comercio y a las autoridades estatales o locales. El organismo precisa que, en general, denunciar un fraude cometido por otra persona no perjudica la solicitud o petición de quien denuncia si este no participó en los hechos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.