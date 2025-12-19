La última opción que tiene un migrante detenido para ser liberado, según un abogado migratorio en EE.UU.

Más de 65.735 migrantes han sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), de acuerdo con el más reciente informe de TracReports. Una de las alternativas para lograr una pronta liberación es la salida voluntaria, la cual permite abandonar el país sin enfrentar consecuencias migratorias o una penalidad de reentrada de diez años.

Cómo funciona la salida voluntaria, según un abogado de inmigración

De acuerdo con el abogado de inmigración Jesús Reyes, la forma habitual de solicitar una salida voluntaria es cuando la persona se encuentra en un proceso judicial y ya optó por otras alternativas legales.

En Este Video Hablamos Sobre La Salida Voluntaria, Un Proceso Que Permite A Algunas Personas Sal (1)

Al solicitar la salida voluntaria, la persona es exonerada de una deportación, lo cual acarrea una penalidad de reentrada de diez años. Incluso, puede solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos en el futuro.

“Si la persona decide salir de forma opcional, no tendrá penalidad de reentrada. Asimismo, si califica para una visa de inmigrante o no inmigrante, usted puede pedirla”, señaló el letrado.

Para pedir esta normativa, el migrante debe solicitarlo al juez antes o durante una audiencia del calendario principal. Allí, debe aceptar que puede ser deportado, aceptar la decisión del magistrado sin apelar, y comprometerse a pagar su propio viaje.

En caso de que la persona no se vaya de EE.UU. antes de la fecha límite impuesta por el juez, la orden se convertirá de manera automática en una deportación.

¿Se puede solicitar la salida voluntaria al no tener un caso en la corte de inmigración?

Reyes asegura que no existe un proceso formal para la salida voluntaria para quienes no tengan casos en la corte de inmigración. No obstante, existe un mecanismo para acudir a esta opción: notificar a las autoridades migratorias por medio de la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) su deseo de salir del país.

Los extranjeros que se inscriban en la aplicación dejarán de ser una prioridad en la agenda del ICE. Para registrarse deben:

Descargar la aplicación

Rellenar el cuestionario disponible

Incluir los datos personales: nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, país de ciudadanía, dirección de correo electrónico, número de teléfono y una fotografía

Luego de agregar sus datos personales, se debe confirmar la salida del territorio norteamericano para recibir los incentivos de US$1000. Este proceso varía en función de la vía que se utilice.

Aérea y marítima : la CBP confirma la fecha de salida en la aplicación y se puede solicitar un registro digital, pero no se requiere

: la CBP confirma la fecha de salida en la aplicación y se puede solicitar un pero no se requiere Terrestre : se tiene que seleccionar la opción de “Departing

: se tiene que seleccionar la opción de “Traveler” y “Verify Departure” en la app móvil, desde un punto al menos cinco kilómetros lejos de la frontera estadounidense, con evidencias de ubicación y una fotografía adjuntas. Además, se debe aportar cierta información relativa al viaje y al pasajero, como el nombre, la fecha de nacimiento o el número de pasaporte

Recomendaciones finales del abogado

El letrado recomienda que la salida voluntaria no debe ser la primera opción para una persona que acaba de llegar o está en medio de un proceso migratorio.

En ese sentido, antes de tomar esta decisión, las personas deben buscar otras alternativas legales para tratar de obtener un estatus permanente.