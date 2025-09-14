La advertencia directa de la CBP a los inmigrantes indocumentados en EE.UU.: “Multas y prohibición de por vida”

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) advirtió a los migrantes con estatus irregular sobre las consecuencias de mantenerse de manera ilegal en EE.UU. Este aviso surge en el marco de instar a los usuarios a deportarse de manera voluntaria mediante el CBP Home.

Qué pasa si una persona permanece con estatus irregular en EE.UU.

La agencia estipuló las cuatro consecuencias que podría tener un migrante en caso de no optar por la salida voluntaria mediante el CBP Home:

Deportación inmediata : en caso de que la persona no se deporte de manera voluntaria, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. ( ICE , por sus siglas en inglés) podría priorizar una remoción y detención rápida.

: en caso de que la persona no se deporte de manera voluntaria, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. ( , por sus siglas en inglés) podría priorizar una remoción y detención rápida. Multas de hasta US$5 mil.

Posible encarcelamiento : si la persona no concreta su salida, puede ser enviada a prisión .

: si la persona no concreta su salida, puede ser enviada a . Prohibición de entrada de por vida: quienes no se autodeporten quedarán inhabilitados para ingresar nuevamente al país norteamericano y de obtener un visado de Estados Unidos en el futuro.

El CBP sostuvo que un migrante con estatus irregular podría tener multas de hasta US$5 mil Freepik

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), por su parte, había alertado a los migrantes sobre las consecuencias de quedarse en el país bajo un estatus irregular: “No emprenda el peligroso viaje. No se arriesgue. No incumpla las leyes de Estados Unidos”.

Qué es el CBP Home y cómo funciona

El CBP Home es una aplicación móvil gratuita que le brinda a los usuarios acceso a una variedad de servicios proporcionados por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Entre ellas, la “Intención de Salida”, que permite a los usuarios deportarse de manera voluntaria.

El CBP Home permite a los usuarios deportarse de manera voluntaria CBP

Los migrantes que utilizan la aplicación cuentan con cuatro incentivos puntuales, según consigna el sitio web de la agencia:

No será prioridad para la detención y remoción por parte del ICE : la agencia eliminará de manera temporal la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada en el caso de los extranjeros que completen la solicitud.

: la agencia eliminará de manera temporal la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada en el caso de los extranjeros que completen la solicitud. Asistencia financiera : los extranjeros que se registren para salir voluntariamente podrán recibir un viaje libre de costo, un bono de salida de US$1000 y la condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal.

: los extranjeros que se registren para salir voluntariamente podrán recibir un viaje libre de costo, un bono de salida de US$1000 y la condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal. Salida de EE.UU. de manera normal: los extranjeros elegibles a regresar a su hogar podrán viajar como viajeros regulares.

los extranjeros elegibles a regresar a su hogar podrán viajar como viajeros regulares. Condonación de deudas: se les podrá eximir a los migrantes las multas civiles por no salir después de una orden final de remoción o una orden de salida voluntaria en Estados Unidos.

Los requisitos para salir de manera voluntaria de EE.UU.

Para salir de manera voluntaria de Estados Unidos, la aplicación requiere del registro de la persona con una serie de datos como el nombre, apellido, fecha de nacimiento, país de ciudadanía, dirección de correo electrónico, número de teléfono y una “autofoto” o selfie.

Hasta el momento, no hay una fecha límite para presentar la solicitud. Sin embargo, la agencia advierte a los extranjeros con estatus irregular a aprovechar esta oportunidad antes de que el ICE tome medidas para deportarlos involuntariamente.