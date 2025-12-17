Últimas actualizaciones de las leyes de inmigración y la nueva colaboración del ICE y la TSA en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos ha actualizado algunas medidas para restringir la entrada de inmigrantes e intensificar las revisiones de ciertos extranjeros. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dio a conocer recientemente la colaboración con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) mediante la que comparten información de pasajeros para identificar a extranjeros con órdenes de deportación. Estas son las actualizaciones vigentes en diciembre 2025.

Actualizaciones a la ley de inmigración: restricción para el ingreso de migrantes

El gobierno del presidente Donald Trump intensificó la verificación de las solicitudes de beneficios migratorios en diciembre.

El gobierno de Trump en EE.UU. suspendió el procesamiento de los beneficios de inmigración pendientes y aprobados de ciertos extranjeros

En los primeros días del mes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió un memorando que suspende el procesamiento de los beneficios de inmigración pendientes y aprobados de ciertos extranjeros.

La agencia pausó los pedidos de las personas nativas de 19 países con prohibición de viajes. La lista de las naciones es:

Afganistán.

Birmania.

Burundi.

Chad.

República del Congo.

Cuba.

Guinea Ecuatorial.

Eritrea.

Haití.

Irán.

Laos.

Libia.

Sierra Leona.

Somalia.

Sudán.

Togo.

Turkmenistán.

Venezuela.

Yemen.

Según la orden publicada en el sitio web oficial de la Casa Blanca, la política también incluye la acción de revisar nuevamente los beneficios de inmigración ya aprobados para personas de estos países que ingresaron al país norteamericano a partir del 20 de enero de 2021.

Actualizaciones en los permisos de trabajo para migrantes en EE.UU.

A principios de este mes, el Uscis anunció cambios cruciales en el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Incluida en el Volumen 10 del Manual de Políticas de la dependencia, la guía entró en vigencia el pasado viernes 5 de diciembre de 2025 y redujo el período máximo de validez de los permisos.

La medida del Uscis en EE.UU. redujo el período máximo de validez de los permisos de trabajo de algunos migrantes

Se aplica a las solicitudes de autorización de empleo que estén pendientes o hayan sido presentadas en o después del 2 de diciembre.

El período máximo de validez de las EAD iniciales y de renovación se cambiará de cinco años a 18 meses para varias categorías de extranjeros:

Migrantes admitidos como refugiados.

Migrantes a los que se les concedió asilo.

Extranjeros a los que se les otorgó la suspensión de la deportación o remoción.

Extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o suspensión de remoción.

Inmigrantes con solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la INA.

Extranjeros con solicitudes pendientes de suspensión de deportación, cancelación de remoción o ayuda bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica.

La colaboración entre el ICE y la TSA en EE.UU.

Recientemente, la administración Trump oficializó el acuerdo entre la TSA y el ICE. Esta alianza incluye las siguientes acciones:

Los viajeros que ingresan a Estados Unidos están sujetos a revisiones más estrictas de su información personal por parte de las autoridades.

por parte de las autoridades. El programa dado a conocer hace poco tiempo lleva a los funcionarios de la TSA a proporcionar una lista varias veces a la semana con los datos personales de los pasajeros.

La TSA comparte con el ICE información personal de los viajeros en EE.UU.

De acuerdo con The New York Times, el ICE puede cotejar la lista con su propia base de datos de personas sujetas a deportación y enviar agentes al aeropuerto para arrestar a esos individuos.

Un antiguo funcionario de la agencia aseguró que en el 75% de los casos en los que el programa señaló nombres se produjeron arrestos.

Citada por The New York Times, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), manifestó: “El mensaje para quienes están en EE.UU. de manera ilegal es claro: la única razón por la que deberías volar es para autodeportarte a casa“.