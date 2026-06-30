Las muertes en las prisiones del ICE alcanzan su récord en 2026, según informe de Human Rights

Las muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) alcanzaron en 2026 la cifra más alta desde la creación de la agencia en 2003, de acuerdo con un informe publicado por Human Rights Watch el 25 de junio. El estudio analizó el funcionamiento de los centros de detención migratoria en Estados Unidos.

Las muertes en los centros de detención del ICE alcanzan un nuevo récord en EE.UU.

Según el informe, elaborado junto con Physicians for Human Rights, entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026, se reportaron 52 muertes bajo custodia del ICE. Esta tasa de mortalidad alcanzó niveles récord y es ahora la más alta en casi 20 años; superó incluso los niveles registrados durante el pico de la pandemia de Covid-19.

El análisis reveló que, bajo el segundo gobierno de Trump, las muertes alcanzaron niveles récord X (@TomHoman_)

Durante el primer año de la pandemia, se registró en promedio una muerte cada 20 días. En contraste, durante el primer año de la segunda administración de Trump, la frecuencia se aceleró a una muerte cada nueve días, según detallaron Human Rights Watch y Physicians for Human Rights.

La tasa registrada durante el primer año completo de la pandemia fue de 8,3 por cada 10.000 detenidos. Esta cifra fue igualada e incluso superada brevemente por la tasa agregada de los tres primeros meses de 2026, que alcanzó los 8,4 por cada 10.000.

Las organizaciones sostuvieron que el aumento de los decesos coincidió con una expansión de la población detenida y con cambios en los sistemas de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El documento también señaló que, sin modificaciones en las políticas actuales, podrían seguir en aumento los registros de muertes evitables.

Los problemas en la atención médica dentro de los centros de detención del ICE

El informe revisó expedientes médicos y concluyó que en varios casos hubo retrasos en la atención de personas con cuadros clínicos graves. Entre las situaciones identificadas aparecen:

Demoras en maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Traslados tardíos a hospitales.

Respuestas insuficientes frente a accidentes cerebrovasculares, infecciones y problemas respiratorios.

Los investigadores señalaron que este fenómeno es consecuencia de una expansión agresiva del sistema de detención, una atención médica negligente y el desmantelamiento de los mecanismos de supervisión AP

Los investigadores también describieron fallas en la evaluación inicial de pacientes. Entre ellas figuran:

Ausencia de exámenes físicos completos.

Falta de seguimiento de síntomas persistentes.

Demoras en el diagnóstico de enfermedades infecciosas o crónicas.

En algunos expedientes también se registraron inconsistencias entre la información clínica y los reportes oficiales. El documento incorporó además observaciones sobre la atención en salud mental.

Entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron siete muertes catalogadas como aparentes suicidios, frente a un caso reportado durante 2024. Según el análisis, varios expedientes reflejaban indicadores de riesgo que no derivaron en controles adicionales.

Qué impacto tuvo el hacinamiento en las cifras récord de muertes bajo custodia del ICE

El estudio señaló que la cantidad de personas alojadas en centros del ICE creció un 77% en un año, hasta superar las 71.000 durante enero. En esa misma línea, el número anual de fallecimientos se triplicó durante ese mismo período.

De acuerdo con la investigación, la mayoría de las muertes ocurrió en establecimientos que operaban con poblaciones superiores a sus promedios históricos. Los ejemplos citados demostraron que:

En el Krome North Service Processing Center , en el periodo en que estuvo detenido Isidro Pérez, quien falleció por un infarto, la instalación operaba al 302% de su promedio histórico .

, en el periodo en que estuvo detenido Isidro Pérez, quien falleció por un infarto, la instalación operaba al . En el Adelanto Processing Center, donde falleció Ismael Ayala-Uribe tras una infección no tratada, la población estaba al 192% de su nivel normal.

El informe sostuvo que la sobreocupación incrementó la presión sobre los servicios médicos y afectó las condiciones de higiene y atención cotidiana. Los autores también mencionaron que esta situación dificultó la capacidad de respuesta frente a emergencias sanitarias.

Cómo afectó el cierre de oficinas de supervisión a las muertes en centros de detención

El informe también analizó el impacto de los cambios realizados en organismos encargados del control interno del DHS. Entre ellos se mencionó la reducción o eliminación de oficinas responsables de recibir denuncias, revisar fallecimientos y supervisar el cumplimiento de los estándares de detención.

Según Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, la disminución de esos mecanismos redujo la capacidad de investigar irregularidades y afectó la publicación de información completa sobre las muertes registradas en custodia. El documento sostuvo que varios informes oficiales contienen datos limitados sobre las circunstancias de los fallecimientos.

Como conclusión, las organizaciones recomendaron reducir la población detenida, revisar la política de detención obligatoria, fortalecer los controles independientes y establecer mecanismos de vigilancia médica para proteger los derechos de las personas bajo custodia.