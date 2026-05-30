El ICE tiene un nuevo método para rastrear migrantes en operativos: cómo funciona
El contrato de US$25 millones con Bi2 Technologies entregará 1570 dispositivos antes de junio; expertos advierten riesgos de rastreo futuro
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LA NACION
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) firmó un contrato de US$25,1 millones con Bi2 Technologies para incorporar escáneres de iris en operativos migratorios. El acuerdo, otorgado el 22 de mayo, prevé la entrega de 1570 dispositivos en distintas oficinas del ICE antes de fines de junio y da acceso a una base con cinco millones de registros biométricos.
Cómo funciona el escaneo de iris en operativos del ICE
- El sistema captura los patrones únicos del iris (similares a las huellas dactilares) mediante una aplicación en celulares o cámaras fijas en centros de detención
- La tecnología de Bi2 puede escanear ojos a entre 10 y 15 pies de distancia (3 a 4,5 metros), según reportó KTTC
- La división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) accede en tiempo real a la base biométrica para confirmar identidades durante arrestos
Qué pasa con los datos biométricos que recopila el ICE
- Cooper Quintin, de la Electronic Frontier Foundation (EFF), advirtió que el sistema podría usarse para escanear a todas las personas detenidas y rastrearlas en el futuro
- Marianna Poyares, del Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown Law, cuestionó quién tiene acceso a los datos y con qué objetivos
- Investigadores citan antecedentes en los que el gobierno recolectó ADN de personas detenidas durante protestas
Qué ocurre si el ICE no tiene información previa sobre una persona
- En Chicago, agentes visitaron a Norelly Mejías Cáceres, venezolana con asilo en trámite, y le tomaron fotos del rostro y el iris con un celular
- La abogada Nicole Hallett, de la Universidad de Chicago, indicó a NPR que antes del escaneo las autoridades no contaban con datos sobre ella
- Tras el procedimiento biométrico, Mejías Cáceres fue detenida y deportada a Venezuela
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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