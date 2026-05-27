El ICE usa escáneres para identificar migrantes durante los operativos: cómo funciona la nueva tecnología

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) firmó un acuerdo para incorporar nueva tecnología de escaneo de iris. El contrato fue otorgado el pasado 22 de mayo a la empresa Bi2 Technologies por 25,1 millones de dólares, una cifra cinco veces mayor a la que se le destinó a la misma compañía ocho meses atrás.

Cómo funciona el sistema de reconocimiento de iris que implementa el ICE en EE.UU.

La tecnología identifica a las personas a través de los patrones únicos del iris, de forma similar a las huellas dactilares. El sistema permite que la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) tenga acceso permanente a una base de datos con alrededor de cinco millones de registros biométricos.

Al hacer los escáneres de retina, el ICE y el DHS tienen acceso a cinco millones de registros biométricos Pixabay

Las imágenes pueden capturarse mediante una aplicación instalada en celulares o con cámaras especiales ubicadas en cárceles y centros de detención. Según detalló el medio NPR, el objetivo del acuerdo con Bi2 es entregar 1570 dispositivos en distintas oficinas del ICE antes de fines de junio.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que estas herramientas buscan ayudar a identificar correctamente a las personas durante operativos migratorios y procesos de deportación. El objetivo es confirmar las identidades y antecedentes de las personas en el lugar donde se realizan las detenciones.

Cómo usa el ICE el escaneo de iris a migrantes

Uno de los casos con el uso de este sistema ocurrió en Chicago. Allí, Norelly Mejías Cáceres, una migrante venezolana que contaba con un proceso de asilo en trámite, recibió la visita de agentes federales en su vivienda.

Durante el operativo, los oficiales utilizaron un teléfono para tomar una foto de su rostro y le pidieron que mantuviera los ojos abiertos frente al dispositivo. Nicole Hallett, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Chicago, explicó a NPR que los agentes buscaban escanear el iris para acceder a información almacenada en las bases de datos del gobierno.

La implementación de los sistemas proporcionados por Bi2 por parte del ICE generaron polémica en EE.UU. AP

Tras el procedimiento, la mujer fue detenida y posteriormente deportada a Venezuela. Hallett señaló que las autoridades lograron identificar a la persona luego del arresto y que, antes de usar el sistema biométrico, la autoridad federal no tenía datos sobre ella.

Según informó el portal KTTC en 2025, la inteligencia artificial proporcionada por Bi2 cuenta con la capacidad de escanear ojos a una distancia de entre diez y 15 pies (aproximadamente tres y 4,5 metros).

Preocupación por la privacidad ante el escaneo de iris del ICE

La aplicación de estos sistemas generó controversia en EE.UU. Cooper Quintin, integrante de la Electronic Frontier Foundation (EFF), advirtió sobre la posibilidad de que el ICE escanee a todas las personas detenidas para realizar seguimientos a futuro.

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Por su parte, Marianna Poyares, investigadora del Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown Law, expresó dudas sobre el manejo de los datos recopilados y cuestionó quién tiene acceso a esa información y con qué objetivos. Además, recordó antecedentes en los que se recolectaron muestras de ADN de personas detenidas durante protestas.