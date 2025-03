Limbo migratorio: qué pasará con los miles de cubanos con asilo pendiente que enfrentan detenciones en EE.UU.

Miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos con el documento I-220A enfrentan incertidumbre debido a un endurecimiento en los controles migratorios. Algunos fueron detenidos tras acudir a citas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que generó temor entre la comunidad. Mientras sus casos de asilo siguen en proceso, quedan atrapados en un sistema sin garantías claras de permanencia.

Las detenciones y el temor entre los cubanos con I-220A

Varios cubanos que entraron a EE.UU. de forma ilegal y fueron liberados con el documento I-220A fueron sometidos a detenciones temporales al asistir a citas con el ICE en Miramar, Florida. Este mecanismo de control intensivo es parte del Programa de Supervisión Intensiva de Apariciones (ISAP, por sus siglas en inglés), que exige a los inmigrantes registrarse periódicamente.

Varios cubanos fueron detenidos temporalmente al asistir a citas con el ICE en Miramar, Florida, bajo el Programa de Supervisión Intensiva de Apariciones ICE

Muchas de estas personas asisten a sus citaciones con miedo. “Todo el mundo está muy asustado, hay muchas personas que no quieren ir a las citas”, expresó Royma Alarcón en diálogo con Univision, para reflejar la incertidumbre de quienes no tienen estatus definido.

Uno de los casos es el de Yasel Gutiérrez, quien decidió asistir a su cita en la oficina del ICE en Miramar a pesar del temor. “Me siento nervioso porque si algo pudiera pasarme en ese aspecto mi familia se queda sin sustento. Estoy con un pie aquí y otro no sé dónde porque no estoy legalmente aquí”, comentó.

Gutiérrez tenía cita para las 8.30 horas. Como indica el protocolo, fue inspeccionado por agentes de seguridad en la primera puerta. Luego, pasó a una segunda fila antes de entrar a las instalaciones del ICE. Sin embargo, no salió por horas. Su esposa, quien lo estaba esperando en la salida junto a su hijo, había comenzado a preocuparse.

Finalmente, tras mucho tiempo de espera, salió para reencontrarse con su familia. “No me preguntaron nada solamente si tenía fecha de corte, y me dieron cita para el próximo año. Todos están nerviosos”, contó. Distinto fue el caso de otra cubana con I-220A, según Univision, que asisitó a su cita y quedó detenida.

El pedido de la congresista María Elvira Salazar por el ‘parole in place’

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar denunció que estas detenciones agravan la crisis migratoria. En ese sentido, pidió al ICE que no detenga a los cubanos con I-220A y que sus casos sean evaluados sin restricciones adicionales. “Estoy investigando a fondo lo que está pasando”, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, Salazar solicitó que se implemente el programa “parole in place”, lo que permitiría a estos migrantes acceder a un estatus legal temporal. Sin embargo, esta medida fue suspendida en 2024 por una orden judicial en Texas, lo que impide que muchos cubanos regularicen su situación.

La congresista María Elvira Salazar pidió al ICE que no detenga a cubanos con I-220A y solicitó la implementación del programa “parole in place” Captura de video/X/@RepMariaSalazar

En septiembre de 2023, un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que el I-220A no puede considerarse un parole humanitario. Esta decisión impide que los beneficiarios del documento puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano para obtener la residencia. Desde 1966, esta legislación permitió a los cubanos ajustar su estatus migratorio.

El I-220A es un documento entregado por el ICE a ciertos inmigrantes liberados tras su detención. Incluye requisitos como presentarse a audiencias y mantener actualizados sus datos con las autoridades. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), no otorga un estatus migratorio legal.

Cubanos con I-220A: las soluciones de un abogado migratorio

Por el momento, el ICE no emitió declaraciones oficiales sobre las recientes detenciones. Sin una solución clara, miles de cubanos con I-220A permanecen en un limbo migratorio sin garantías de regularización. En este contexto, el abogado especialista en inmigración Wilfredo Allen enumeró una serie de soluciones en una conversación en el canal Daniel Benitez News.

En específico, aseguró que los cubanos con I-220A no deben preocuparse. Se basa en los precedentes históricos, como el de los balseros de Guantánamo, para considerar que “todos eventualmente se legalizarán”. “La ley estadounidense odia la inconsistencia”, explicó, con relación a casos donde algunos miembros de una familia entraron con parole y otros con I-220A.

Esta inconsistencia, según Allen, llevará a las cortes federales a tratar el I-220A como un parole de facto, lo que permitirá su regularización. Entre las soluciones clave, el abogado destacó la importancia de:

Mantener la calma y no caer en el pánico , ya que las detenciones no siempre terminan en deportación.

, ya que las detenciones no siempre terminan en deportación. Tener todos los documentos en orden , como las copias del recibo de I-765, permisos de trabajo y licencias.

, como las copias del recibo de I-765, permisos de trabajo y licencias. Contar con representación legal especializada para guiar el proceso y manejar entrevistas o detenciones.

para guiar el proceso y manejar entrevistas o detenciones. Presentar el asilo lo más rápido posible para activar el “reloj” del permiso de trabajo y evitar deportaciones expeditas.

Allen también enfatizó que, aunque el gobierno de Estados Unidos puede intentar crear miedo entre los migrantes, es crucial seguir el proceso legal con paciencia y confianza. El abogado instó a todos los cubanos con I-220A a mantenerse preparados y enfocados en su camino hacia la residencia: “Todos se van a legalizar”.