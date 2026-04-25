Arrepentidos: los errores más comunes de los que se lamentan los latinos que emigran a EE.UU.

Ante la necesidad de emigrar, muchos latinos pueden estar expuestos a errores al llegar a Estados Unidos. Más allá de adaptarse a la cultura, pueden tener fallas como no cumplir con trámites u obligaciones legales que no sabían que existían. En ese sentido, una recopilación compartió los problemas que cualquier migrante debería evitar a toda costa si llega a territorio estadounidense por primera vez.

No construir un historial crediticio desde el inicio

Las agencias de EE.UU. no reconocen los historiales crediticios internacionales, por lo que los recién llegados no pueden acceder a muchos beneficios clave.

Hay múltiples errores frecuentes entre migrantes latinos que llegan por primera vez a EE.UU. Freepick

Según First Card, un historial malo o nulo podría traer estas consecuencias:

Depósitos de seguridad más altos en renta de apartamentos.

Tasas de interés más altas en préstamos de auto y préstamos personales.

No aprobación de tarjetas de crédito.

Acceso limitado a planes de telefonía.

Primas de seguro de auto más elevadas.

Incluso, podría dificultar la vida del extranjero si lo que busca es quedarse a largo plazo en el país.

Natalie Torres, experta en finanzas, explicó a Univision que tener un buen historial crediticio podría ayudar a conseguir buenas tasas de interés a quienes en algún momento quieren comprar propiedades. Adquirir una cuenta de ahorros es un buen primer paso para comenzar.

No presentar impuestos por miedo, otra falla frecuente entre latinos de EE.UU.

Una gran cantidad de migrantes ha dejado de presentar su declaración de impuestos por miedo a las autoridades migratorias. “He visto una disminución con las personas que tienen el ITIN. Hay personas que están indecisas”, dijo Carlos Argueta, preparador de impuestos a Telemundo Houston.

Los migrantes, sin importar su estatus, están obligados a pagar impuestos en EE.UU. Stock en canva

Esto sería uno de los errores más graves que cometen los extranjeros, ya que no presentar impuestos es ilegal. “Es esencial que toda persona, sin importar la situación migratoria de un individuo, declare sus impuestos por los ingresos recibidos”, aseveró Jaime Barrón, un abogado de inmigración a Univision.

La importancia radica en que, además de ser ilegal, es un aspecto clave que toman en cuenta las agencias migratorias a la hora de hacer un trámite. Por ejemplo, pedir un ajuste de estatus o la ciudadanía.

Según Barrón, el hecho de tener los impuestos al día es un factor muy importante al considerar el buen carácter moral, requisito fundamental para tramitar la green card.

No notificar el cambio de dirección al Uscis

Es obligatorio notificar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) sobre un cambio de domicilio. No es suficiente con informarlo al Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés).

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

Para hacerlo, los migrantes deben enviar el formulario correspondiente dentro de los primeros 10 días de mudarse a cualquier otro sitio dentro del país norteamericano. Según el sitio web oficial del Uscis, quienes no cumplan con este paso pueden enfrentarse a multas y hasta tiempo de cárcel.

Según Legal Clarity, el castigo podría ser de hasta 200 dólares o 30 días de prisión. En caso de que los agentes migratorios lo consideren, podrían aplicarse incluso ambas sanciones.