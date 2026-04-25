El sorprendente dato sobre la evolución histórica de los pasaportes en EE.UU. y cómo impactó la migración

Mora Namdar, secretaria adjunta de Estado para Asuntos Consulares en el Departamento de Estado de EE.UU., reveló un dato que refleja un cambio significativo en los hábitos de viaje de los estadounidenses. Hace apenas unas décadas, solo el 5% de los estadounidenses tenía pasaporte, mientras que hoy cerca de la mitad de la población cuenta con este documento.

La información sorprendente de EE.UU. sobre los pasaportes

Namdar explicó que el gobierno ha modernizado sus servicios para facilitar el acceso. Actualmente, la mayoría de los ciudadanos puede renovar su pasaporte en línea desde casa.

Además, el 99% de la población vive a menos de 20 millas de alguno de los más de 7500 centros habilitados para realizar el trámite en persona, especialmente en casos de primera vez o para menores.

Únicamente 5% de los estadounidenses contaban con pasaporte @AsstSecStateCA

Por otro lado, la funcionaria destacó que para quienes tienen necesidades urgentes de viaje, existen 27 agencias y centros de pasaportes en todo el país que brindan atención especializada.

Estas medidas buscan responder a la creciente demanda y garantizar que los ciudadanos puedan obtener su documento de forma rápida y eficiente en un contexto donde viajar al extranjero es cada vez más común, dijo Namdar en X.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

El crecimiento es parte de una transformación en la regulación de la movilidad internacional y la migración. De acuerdo con National Archives, durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, los pasaportes no eran obligatorios y se les consideraba más un trámite consular. Sin embargo, este escenario cambió tras las Guerras Mundiales, cuando EE.UU. comenzó a estandarizar el documento como un requisito formal de entrada y salida.

El lugar del pasaporte se volvió todavía más crítico tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, integrándose en las políticas de seguridad nacional mediante el uso de tecnologías biométricas que se mantienen hasta hoy.

Cómo renovar el pasaporte de EE.UU. en línea: paso a paso

Renovar el pasaporte del país norteamericano en línea es un proceso que solo está disponible para ciertos ciudadanos que cumplen requisitos específicos. De acuerdo con el sitio oficial del gobierno, pueden hacerlo quienes:

Tengan un pasaporte válido por 10 años, que esté por vencer o haya expirado hace menos de cinco años.

Tengan 25 años o más.

No necesiten cambiar datos personales como nombre o sexo.

No tengan viajes programados en al menos seis semanas.

De acuerdo con el portal digital para renovar el pasaporte, el tiempo de procesamiento habitual oscila entre cuatro y seis semanas Imagen ilustrativa generada con IA

Además, el documento no debe estar dañado ni reportado como perdido, y el solicitante debe contar con una dirección dentro del país.

Antes de iniciar el trámite, es necesario reunir varios documentos y datos. Entre ellos se incluyen:

El pasaporte actual.

Una fotografía digital reciente.

Información personal como el número de Seguro Social.

Un método de pago electrónico.

El proceso se realiza completamente en línea a través del portal oficial del gobierno, donde el usuario debe completar su propia solicitud, cargar la foto, firmar electrónicamente y pagar las tarifas. Tras enviar el formulario, el sistema envía actualizaciones por correo electrónico para dar seguimiento al estado del trámite, desde la recepción hasta la aprobación y envío del nuevo pasaporte.

Cuánto cuesta renovar el pasaporte de EE.UU. en línea

En cuanto a costos, la renovación tiene un precio de 130 dólares por la libreta de pasaporte, US$30 por la tarjeta o US$160 si se solicitan ambos documentos, con un cargo adicional opcional de envío rápido.

Los residentes podrán presentar la solicitud de pasaporte en el lugar Freepick

Es importante tener en cuenta que este servicio es únicamente de tipo rutinario, por lo que no está disponible para solicitudes urgentes. En caso de necesitar el documento de forma inmediata, el gobierno recomienda asistir a una agencia de pasaportes. Además, una vez enviada la solicitud, el pasaporte anterior queda invalidado, por lo que ya no puede utilizarse para viajar.