Deportaciones y reclamos: por qué Estados Unidos envía peruanos y ecuatorianos a África

La deportación de migrantes a África desató alertas internacionales. Un grupo de personas originarias de Perú, Ecuador y otros países fue enviado por Estados Unidos a la República Democrática del Congo (RDC), pese a no tener vínculos con ese territorio. La medida forma parte de una estrategia migratoria que implica acuerdos del país norteamericano con otras naciones.

La estrategia de EE.UU. para mandar migrantes latinos a África

El gobierno de EE.UU. aplica una política que permite deportar migrantes a países distintos al de su origen cuando no es posible retornarlos directamente. En este caso, los extranjeros fueron trasladados a África como parte de acuerdos bilaterales, informó el Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH), una organización de derechos humanos con sede en el Congo.

Estados Unidos envió a migrantes de Perú y Ecuador a África ICE

De acuerdo con el reporte, los migrantes enviados a Kinshasa no tienen relación previa con la RDC. Algunos incluso contaban con procesos migratorios activos o algún tipo de protección en el país norteamericano.

El traslado incluyó vuelos con escalas internacionales y dejó a los afectados en una situación incierta, sin claridad sobre su estatus legal en el país africano. Fueron al menos 15 migrantes latinoamericanos, entre ellos ciudadanos de Perú, Ecuador y Colombia, los deportados la semana pasada, según informó CNN.

Félix Tshisekedi, presidente congoleño, señaló que todo forma parte de un acuerdo entre el país que gobierna y el presidente estadounidense, Donald Trump. Además, subrayó que la medida es “estrictamente transitoria, temporal y limitada en el tiempo”.

Los migrantes suelen ser detenidos por el ICe y luego deportados, en este caso al Congo Getty Images

Como parte de la operación, los migrantes fueron trasladados a un complejo hotelero cercano al aeropuerto de N’djili, en Kinshasa, donde permanecen bajo vigilancia de la Policía Nacional Congoleña.

La reacción de Perú a las deportaciones de migrantes en EE.UU. a África

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que el envío de siete ciudadanos peruanos se dio bajo un acuerdo que contempla su recepción y alojamiento temporal. Todo ello mientras continúan en trámite sus solicitudes de asilo en EE.UU., según se informó en un comunicado.

De acuerdo con lo que explicó la Cancillería, este mecanismo aplica para personas extranjeras con protección legal otorgada por jueces migratorios: “Suele utilizarse en casos donde los solicitantes aseguran que regresar a su país de origen pondría en riesgo su vida”.

Deportado de Estados Unidos cuenta su historia

Qué dice el gobierno de Ecuador sobre migrantes trasladados a África

La Cancillería de Ecuador, por su parte, informó que los migrantes de su nación trasladados al Congo se encuentran con un estatus migratorio regular dentro de ese país. Sin embargo, quienes decidan regresar a territorio ecuatoriano podrán solicitarlo y se activarán los protocolos de retorno voluntario asistido.

El gobierno señaló que se llevarán a cabo entrevistas individuales con cada migrante. El objetivo es que puedan manifestar de forma libre si desean regresar a Ecuador y así poder hacer su petición.

En uno de los casos documentados, las autoridades explicaron que un ciudadano ecuatoriano había solicitado asilo en territorio estadounidense, pero su petición fue rechazada.

Posteriormente, pidió a un juez de inmigración que no fuera deportado a Ecuador. El magistrado consideró su situación y estableció restricciones para evitarlo, por lo que finalmente el extranjero fue enviado a África.