Los trámites migratorios que el Uscis debe reanudar cuanto antes por una orden oficial: quiénes se benefician

La Justicia de Estados Unidos ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) volver a procesar miles de solicitudes migratorias que habían quedado suspendidas por directrices implementadas en diciembre de 2025. La medida fue dispuesta por el juez federal John J. McConnell Jr., de la Corte de Distrito de Rhode Island.

Qué trámites migratorios deberá reanudar Uscis

El magistrado concluyó en una sentencia de 135 páginas que las políticas aplicadas por la agencia para congelar beneficios migratorios no se ajustaban a la ley. En su fallo, señaló que las suspensiones fueron adoptadas sin respaldo normativo suficiente y dispuso dejar sin efecto los lineamientos que mantenían paralizados numerosos expedientes.

La decisión beneficia especialmente a inmigrantes de países afectados por las restricciones, como Venezuela, Cuba y Haití

La decisión obliga al Uscis a retomar el análisis de los casos pendientes, aunque no modifica los requisitos establecidos para cada trámite. Las solicitudes deberán continuar su curso habitual y serán evaluadas de manera individual.

La orden judicial abarca distintos beneficios administrados por la agencia migratoria. Entre ellos se encuentran:

Solicitudes de asilo y de suspensión de remoción.

y de suspensión de remoción. Permisos de trabajo , formalmente Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

, formalmente Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Ajuste de estatus para obtener la green card.

para obtener la green card. Trámites de ciudadanía y naturalización.

y naturalización. Peticiones de visas de inmigrante para familiares y trámites de documentos de viaje.

El fallo eliminó la denominada “pausa de beneficios”, que permitía detener el tratamiento de solicitudes presentadas por ciudadanos de determinados países.

Quiénes se benefician con la resolución judicial

Uno de los grupos alcanzados por la decisión está integrado por ciudadanos de 39 países que habían sido incluidos en mecanismos especiales de revisión o restricciones migratorias. Entre ellos figuran personas de Afganistán, Cuba, Haití, Irán, Somalia, Sudán, Venezuela y Birmania, entre otros.

La sentencia también favorece a personas que ingresaron a EE.UU. desde el 20 de enero de 2021 y cuyos beneficios ya aprobados estaban siendo sometidos a nuevos procesos de evaluación establecidos por las directrices ahora anuladas.

Otro sector beneficiado corresponde a solicitantes de asilo de cualquier nacionalidad, debido a que el tribunal dejó sin efecto una política que suspendía de manera generalizada la resolución de estos casos.

El tribunal determinó que las políticas de la agencia, que mantenían en un limbo legal a inmigrantes de 39 naciones específicas desde diciembre de 2025, queden sin efecto Imagen generada con Inteligencia Artificial

Qué significa la decisión sobre el Uscis para quienes esperan una respuesta

Las personas con expedientes afectados no deberán volver a presentar formularios ni iniciar nuevos procedimientos. El Uscis deberá retomar el análisis de los casos y utilizar los registros ya existentes.

Esta sentencia obliga a las autoridades a movilizar trámites de asilo, residencias y ciudadanías Archivo