Un juez ordenó al Uscis reactivar las green cards congeladas: qué cambia para migrantes de 39 países

Un juez de Maryland ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) procesar las green cards de ciudadanos de 39 países. El magistrado George L. Russell III frenó la política de Donald Trump que suspendió estos trámites por el origen de los solicitantes. “El Uscis no tiene potestad para decidir no emitir ningún dictamen”, sentenció el juez tras calificar la medida como ilegal.

Qué cambia para los inmigrantes tras el fallo contra el Uscis por green cards congeladas

Cabe destacar que la mayoría de los demandantes reside en el país norteamericano hace más de cinco años y mantiene su estatus legal. Según reveló una investigación de Newsweek, muchos de los afectados son científicos e investigadores médicos con exenciones por interés nacional.

El magistrado George L. Russell III frenó la política de Donald Trump que suspendió estos trámites por el origen de los solicitantes / X @uscis Uscis

Un portavoz de la campaña Project Press Unpause, identificado como Lavida, explicó la frustración del grupo ante una medida que consideran discriminatoria. “La mayoría de nosotros llevamos más de cinco años en EE.UU. sin problemas con la ley, somos contribuyentes ejemplares e incluso se nos concedieron exenciones por interés nacional debido al trabajo que realizamos. Somos inmigrantes legales (el tipo de inmigrantes que esta administración dice querer)“, afirmó el vocero en Newsweek.

“Hemos contribuido positivamente a la economía estadounidense, pero ahora nos encontramos bajo una situación de espera indefinida debido a nuestro país de origen, algo que no podemos controlar”, remarcó.

La organización estima que el Uscis recaudó más de US$1000 millones en tarifas por aproximadamente dos millones de solicitudes que, según el grupo, quedaron congeladas. Sobre este punto, el portavoz agregó: “Esto envía un mensaje claro de que esta política es arbitraria y caprichosa”.

Por qué el Uscis defendió la pausa de green cards impuesta por Trump

Por su parte, el Uscis defendió la medida con el argumento de que la suspensión permite un examen exhaustivo de los solicitantes de países de “alto riesgo” para garantizar la seguridad nacional.

Un portavoz de la agencia explicó a Newsweek la justificación oficial tras el freno administrativo. “El Uscis suspendió todas las resoluciones de solicitudes de extranjeros procedentes de países de alto riesgo mientras trabaja para garantizar que todos los extranjeros de estos países sean investigados y examinados”, declaró el representante de la entidad.

“La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad”, aseguró. Sin embargo, este bloqueo coincide con un informe del Cato Institute, que revela una caída drástica en la aprobación de residencias permanentes.

Entre julio de 2025 y enero de 2026, las green cards basadas en lazos familiares cayeron un 54%, mientras que categorías humanitarias, como los ajustes para cubanos, sufrieron reducciones severas.

Qué pasa ahora con las green cards congeladas para migrantes de países restringidos

De acuerdo con Newsweek, el fallo del juez Russell obliga a reiniciar el trabajo en las solicitudes de los demandantes, aunque se negó a fijar un plazo de 30 días para emitir decisiones finales, debido a que los casos se encuentran en etapas muy distintas.

El fallo del juez Russell obliga a reiniciar el trabajo en las solicitudes de los demandantes Archivo

Para los inmigrantes que no formaron parte de esta demanda específica, el Uscis técnicamente podría intentar mantener la pausa, pero el fallo sienta un precedente.

Según determinó el tribunal a la hora de rechazar los argumentos del gobierno, los funcionarios de inmigración tienen la obligación legal de procesar las solicitudes en un plazo razonable, ya que no tienen la facultad de negarse indefinidamente a resolver esos casos.