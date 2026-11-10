Mamdani, sobre el ICE en Nueva York: “Nunca vamos a colaborar con ellos en la aplicación civil de las leyes de inmigración”

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó el 5 de noviembre de 2026 en el programa Morning Joe, de MS NOW, que la ciudad nunca asistirá al gobierno federal en la aplicación civil de las leyes de inmigración ni formará parte de su agenda de deportaciones. El mandatario se refirió al peso del ICE en el voto, dos días después de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que los demócratas ganaron el control de ambas cámaras del Congreso.

Medidas a favor de los inmigrantes que citó Mamdani

Respaldo normativo: Mamdani dijo que la ciudad no permite el uso de su propiedad ni de sus agencias para esa agenda y que lo establecen órdenes ejecutivas. También pidió a dueños de estacionamientos privados que dejen de ceder espacios donde ICE prepara sus operativos.

Mamdani dijo que la ciudad no permite el uso de su propiedad ni de sus agencias para esa agenda y que lo establecen órdenes ejecutivas. También pidió a dueños de estacionamientos privados que dejen de ceder espacios donde ICE prepara sus operativos. Relación con Trump: Afirmó que él y el presidente Donald Trump siguen en desacuerdo sobre las operaciones de ICE en la ciudad, pero que continuará llamándolo por otros asuntos. Según el alcalde, sus reuniones permitieron liberar a un neoyorquino de la detención de ICE y obtener una visa para una madre.

Tras las elecciones de medio término, el alcalde Mamdani detalló órdenes ejecutivas, su relación con Trump y el efecto del voto latino en el debate migratorio AP Photo/Angelina Katsanis

¿Qué mostraron las encuestas sobre inmigración y voto?

El copresentador de Morning Joe, Willie Geist, le dijo a Mamdani que tres cuartas partes de los votantes calificaron de crítica la conducta de ICE.

Según encuestas de salida, citadas por Newsweek, el 36 % calificó las políticas de control migratorio como cruciales para su voto al Congreso y otro 36 % como un factor importante. Además, el 57 % opinó que el control migratorio de la administración ha ido demasiado lejos y el 60 % desaprobó el desempeño de ICE.

La misma encuesta registró que solo el 14 % nombró la inmigración como el asunto más importante del país, frente al 39 % que eligió la economía. Los republicanos conservaron una ventaja estrecha en el manejo del tema: 44 % frente a 41 % de los demócratas.

Entre los votantes hispanos, el AP Voter Poll, una encuesta de unos 80.000 votantes, halló que cerca de seis de cada diez apoyaron a candidatos demócratas en la Cámara de Representantes y alrededor de un tercio a republicanos.

El video en español de Zohran Mamdani

Julia Gelatt, del Migration Policy Institute, dijo que la asequibilidad pesó más que la inmigración para la mayoría de los votantes latinos, aunque el tema también generó alta preocupación.

¿Qué significa para los hispanos que viven en Nueva York?

Mamdani describió a una agencia federal dispuesta a abrir fuego contra un auto en movimiento a plena luz del día, con un niño de 5 años dentro. La referencia corresponde al disparo contra Oscar Belgal, de 28 años y originario de República Dominicana, ocurrido el 8 de octubre en Marble Hill, según ABC7 New York.

Un juez federal prohibió su deportación, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sostuvo que los agentes temían por su vida.

Un informe de la Alcaldía y del Departamento de Planificación Urbana, difundido el 11 de junio de 2026, registra 3,1 millones de inmigrantes en la ciudad, que representan el 43 % de la fuerza laboral.

El 32 % de los inmigrantes proviene de América Latina, y República Dominicana comparte con China el primer lugar entre los países de origen.

Zohran Mamdani apoyó a la comunidad migrante de Nueva York con recomendaciones en los encuentros con el ICE Archivo

Los demócratas asumirán el control del Congreso en enero, y Gelatt señaló que tendrán herramientas de supervisión y presupuesto sobre ICE, aunque el veto presidencial exigirá apoyo bipartidista para aprobar leyes. La Alcaldía advirtió el 2 de noviembre, en un comunicado, que demandará si ICE sigue usando lotes municipales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.