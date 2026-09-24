Marco Rubio, secretario de Estado: “Han explotado el sistema de inmigración estadounidense para vender la ciudadanía”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el 23 de septiembre una nueva política de restricción de visas por turismo de maternidad y apuntó contra esta práctica. La medida alcanza a personas que participen en redes dedicadas a organizar el ingreso de extranjeros para obtener la ciudadanía de sus hijos.

Rubio criticó el turismo de parto y anunció restricciones

En un comunicado del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), Rubio afirmó: “Las redes extranjeras de turismo de maternidad comercial han explotado el sistema de inmigración estadounidense para vender la ciudadanía estadounidense con fines de lucro”.

Marco Rubio apuntó contra el turismo de parto en Estados Unidos Imagen ilustrativa generada con IA

El funcionario sostuvo que estas organizaciones “publicitan y asesoran a ciudadanos extranjeros para que mientan en las solicitudes de visa”. Rubio agregó que los operadores reciben decenas de miles de dólares “a cambio de organizar partos en territorio estadounidense con el único propósito de obtener la ciudadanía”.

La política anunciada se rige por la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y comprende a quienes, a sabiendas, intervengan en esa actividad, hayan participado anteriormente o contribuyan a hacerla posible.

Turismo de nacimiento: a quiénes alcanza la restricción de visas

La restricción de visas incluye a propietarios, operadores y administradores de redes comerciales dedicadas a organizar estos viajes. También contempla a intermediarios que instruyan a solicitantes para cometer fraude.

El alcance se extiende a proveedores médicos extranjeros que, a sabiendas, promuevan o faciliten esos traslados y el uso fraudulento de Medicaid, además de otras personas que apoyen, fomenten o permitan el funcionamiento de estas estructuras.

Rubio expresó que “al restringir la emisión de visas a quienes participan en este fraude y se benefician de él, enviamos un mensaje claro”.

El secretario de Estado añadió: “EE.UU. no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema de inmigración ni incumplan la inviolabilidad de la ciudadanía estadounidense”.

La nueva política establece además que ciertos familiares de las personas comprendidas también pueden quedar sujetos a estas limitaciones.

Rubio y Trump buscan combatir el turismo de maternidad en EE.UU.

El anuncio se produjo después de que el presidente Donald Trump firmara el 6 de agosto la Orden Ejecutiva 14419, denominada “Fin al turismo de nacimiento”.

El gobierno de Trump impuso restricciones de visa contra el turismo de maternidad Fotomontaje realizado con IA (whitehouse.gov)

La orden de la Casa Blanca define esta práctica como el ingreso de un ciudadano extranjero mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en suelo estadounidense. También comprende cualquier esfuerzo de una persona extranjera para facilitar la entrada de otra con ese objetivo.

El documento sostiene que los operadores utilizan publicidad e incentivos para captar clientes y les prometen ciudadanía, acceso a beneficios públicos y estadías cortas en instalaciones especializadas, hoteles o propiedades de alquiler.

Además, señala que estos intermediarios instruyen a sus clientes para falsear información ante funcionarios consulares y fronterizos sobre el motivo y la duración de sus viajes.

Ciudadanía por nacimiento: EE.UU. puede prohibir la entrada por turismo de parto

La disposición firmada por Trump delegó en los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional las facultades necesarias para implementar sus lineamientos y actualizar normas, políticas y directrices operativas.

Entre las acciones contempladas se encuentran impedir el ingreso o negar visas y otras autorizaciones de viaje a extranjeros que entren o intenten acceder al país norteamericano con el propósito definido en el documento.

Las autoridades también pueden revocar una visa o permiso de viaje y prohibir permanentemente la entrada a quienes ingresen o procuren hacerlo bajo esas circunstancias. Asimismo, la orden permite denegar la admisión o expulsar a personas que hayan participado previamente o planeen participar en esta modalidad.