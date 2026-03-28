Dignity Not Citizenship: la historia de María Elvira Salazar y su propuesta para los migrantes en EE.UU. llevada a un libro

La congresista republicana María Elvira Salazar, hija de exiliados cubanos, impulsa una propuesta que busca combinar control fronterizo con un esquema de regularización sin acceso a la ciudadanía. Esa iniciativa quedó plasmada en su libro Dignity Not Citizenship. El 11 de marzo de 2026, afirmó que el papa León XIV recibió la obra. Además, señaló que tendría una reunión privada con él para debatir la reforma migratoria y el alcance de su “Ley de la Dignidad”.

¿Quién es María Elvira Salazar y desde qué lugar impulsa esta agenda?

Según la biografía publicada en el sitio oficial de la congresista, María Elvira Salazar nació en Little Havana, en Miami, como hija de exiliados cubanos. Cursó estudios en la Deerborne School de Coral Gables y se graduó en Miami Dade College. Luego obtuvo una licenciatura en Comunicación en la Universidad de Miami y una maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard.

La congresista propone una reforma “pragmática y bipartidista” del sistema migratorio Instagram de maelvirasalazar

Actualmente, representa al distrito 27 de Florida en la Cámara de Representantes. Además, preside el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores e integra el Comité de Servicios Financieros.

Antes de su carrera política, desarrolló una trayectoria en medios en español. El perfil indica que ganó cinco premios Emmy y que entrevistó personalmente a Fidel Castro. También señala que trabajó desde los 22 años en Telemundo, Univision, AmericaTeve, MegaTV y CNN en Español.

Qué plantea el libro Dignity Not Citizenship

En la descripción comercial de Amazon de la obra publicada el 18 de noviembre de 2025, Salazar presenta la inmigración como un tema que llegó a un “punto de ruptura” tras cuatro décadas de estancamiento político y cuatro años de una política de fronteras abiertas atribuida al gobierno de Joe Biden.

La reseña, por un lado, afirma que las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y las deportaciones masivas no resolverán el problema. Por otro, descarta la posibilidad de una amnistía general y una política de fronteras abiertas.

Desde esa premisa, la autora define el texto como una respuesta “urgente” a una de las discusiones que más divide al país norteamericano. Allí expone la Dignity Act como una propuesta “pragmática, compasiva, completa y bipartidista” para reparar un sistema migratorio que describe como roto.

El libro indica que el plan busca asegurar la frontera, fortalecer la economía y ofrecerles a millones de inmigrantes indocumentados de larga permanencia una forma de “salir de las sombras”.

Qué dijo Salazar en 2026 sobre la llamada “Ley de la Dignidad”

El 11 de marzo de 2026, en una nota para EWTN News, Salazar volvió a defender esa legislación y pidió actualizar leyes migratorias que calificó como “arcaicas”.

Allí, la congresista sostuvo que se necesita “iniciar una conversación nacional” sobre quienes no tienen antecedentes penales y “llevan años contribuyendo a la economía”. La republicana pidió “otorgarles el estatus de dignidad”, en referencia directa al nombre de su iniciativa.

Salazar agregó que recientemente el papa León XIV recibió su libro y que tendrá una reunión “a solas” con él para hablar sobre inmigración. En ese marco, aseguró que cree que su política está guiada por el Espíritu Santo.

A su vez, explicó al medio que algunos obispos católicos se mostraron abiertos a su proyecto. En enero de 2026, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, calificó el plan como “un punto de partida genuino y de buena fe”, detalló The Catholic World Report.

Por su parte, Mark Seitz, obispo de El Paso y expresidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, lo definió en julio de 2025 como “un paso” en línea con el llamado papal a respetar la dignidad humana. En noviembre de 2025, el arzobispo de Denver, Samuel Aquila, elogió la iniciativa y afirmó que “cuidará de los inmigrantes que han llegado a este país”.

Salazar afirmó que el papa León XIV recibió su obra y confirmó una reunión privada Instagram de maelvirasalazar

¿Cómo funciona el Programa de Dignidad?

El proyecto crearía un “Programa de Dignidad” para personas que ingresaron al país de manera ilegal hace cinco años o antes. Ese esquema les ofrecería un estatus temporal de siete años.

Para acceder, deberían pagar de forma gradual US$7000 en restitución y entregar el 1% de su salario al gobierno. La nota agrega que quienes ingresen al programa no podrían recibir beneficios ni prestaciones estatales.

Ese estatus no abriría una vía hacia la ciudadanía, aunque sí podría renovarse cada siete años si la persona mantiene buena conducta.

La excepción alcanzaría a los “Dreamers” y a beneficiarios de DACA, quienes sí podrían acceder a un camino hacia la residencia permanente, pero no a la ciudadanía. La propuesta también incluye: