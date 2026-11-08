Nueva ley en Texas es clara: se limita el contacto de la Policía con el ICE durante detención de inmigrantes en Houston

El alcalde de Houston, John Whitmire, firmó la Orden Ejecutiva EO 1-74, que regula la comunicación entre el Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida prevé asegurar el uso eficiente de los recursos de la policía del condado.

Revés para el ICE: qué se sabe de la Orden Ejecutiva EO 1-74

La normativa fue aprobada por Whitmire el pasado 6 de noviembre. La misma remarca el cumplimiento estricto de la Constitución de Texas y prevé que el HPD priorice la seguridad pública local y la confianza comunitaria.

“No queremos que la gente se preocupe por sus empleos, sus familiares o sus estudiantes. Esta política ayuda a unificar Houston. Y, por encima de todo, promueve mi máxima prioridad: la seguridad pública”, dijo el alcalde en una conferencia de prensa.

Según el escrito, para que la policía de Houston pueda ponerse en contacto con el ICE sobre un detenido, se requieren dos condiciones obligatorias y simultáneas:

Ingreso formal en prisión: la persona debe estar en proceso de fichaje e ingreso en una cárcel municipal o del condado tras ser arrestada por nuevos cargos penales o por órdenes de arresto judiciales pendientes .

la persona en una cárcel municipal o del condado tras ser arrestada por o por . Coincidencia en el NCIC: La consulta en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés) debe dar un resultado positivo por una orden administrativa de arresto emitida por el ICE.

La policía de Houston puede contactarse con el ICE si la persona está en proceso de fichaje e ingreso en una cárcel municipal o del condado tras ser arrestada por nuevos cargos penales ICE

Asimismo, el ingreso a la cárcel debe responder a una infracción encarcelable. Es decir, un delito penal que autorice de forma legal la detención y no una citación.

En qué casos el HPD no se puede contactar con el ICE

Si no se cumplen las dos condiciones obligatorias para contactar al ICE, el HDP tiene prohibido comunicarse con la agencia. Esta restricción se aplica sobre todo en los siguientes casos:

Estatus migratorio aislado: la condición legal o la mera sospecha sobre esta no autoriza por sí solo a los agentes a contactar a la agencia, prolongar una detención ni mantener a alguien bajo custodia.

la condición legal o la mera sospecha sobre esta a los agentes a contactar a la agencia, prolongar una detención Infracciones menores y citaciones: en el caso de faltas menores donde la liberación mediante citación es obligatoria o habitual, el personal policial tiene prohibido contactar al ICE .

en el caso de faltas menores donde la liberación mediante citación es obligatoria o habitual, . Sin retenciones en el campo: Queda prohibido retener a una persona en el lugar de la intervención a la espera de que acudan agentes del ICE a recogerla.

La Orden Ejecutiva 1-74 prohíbe retener a una persona en el lugar de la intervención a la espera de que acudan agentes del ICE a recogerla ICE

“Nadie debería tener que preocuparse de que el HPD realice un registro en virtud de una orden judicial, a menos que la persona esté siendo acusada de un nuevo delito que conlleve pena de cárcel”, afirmó Whitmire.

“Esta política mejorará la seguridad pública y reducirá el miedo y la ansiedad entre los estudiantes, los trabajadores y las familias”, agregó.

Cuándo se implementa la Orden Ejecutiva EO 1-74

La normativa entró en vigor el 6 de noviembre, cuando fue firmada por Whitmire. Desde ese momento, se dispuso que el jefe del Departamento de Policía de Houston emitiera una circular interna para informar y aplicar las nuevas medidas entre los agentes y el personal encargado del registro de detenidos.

“Asumiré la responsabilidad de llevar a cabo este cambio, aun cuando la administración actual permanezca en el cargo durante los próximos dos meses. Como he dicho en muchas ocasiones, las elecciones importan”, destacó el alcalde.