Markwayne Mullin, secretario del DHS: “Las fronteras abiertas de Biden convirtieron a EE.UU. en un paraíso para criminales”

Tras el anuncio de la deportación de un inmigrante indocumentado, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, cuestionó las políticas migratorias del gobierno estadounidense anterior a la asunción de Donald Trump. En ese contexto, afirmó: “Las fronteras abiertas de la administración Biden convirtieron a Estados Unidos en un paraíso para criminales como él”.

Mullin cuestiona la política migratoria de Biden tras una deportación del ICE

A través de un comunicado oficial, el DHS informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) completó la deportación de Wisteguens Jean Quely Charles, un inmigrante haitiano que se hizo viral por un video en el que gritaba “Biden para siempre” mientras era arrestado.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, sostuvo que el migrante se hizo viral por elogiar a Biden mientras era arrestado "porque sabía que las fronteras abiertas de la administración Biden habían convertido a EE.UU. en un paraíso para criminales como él" @secretarymullin

Al referirse al caso, Mullin citó los antecedentes penales del hombre. “Este miembro de una pandilla, inmigrante ilegal de Haití, tenía un extenso historial delictivo, con condenas por agresión a un funcionario público, resistencia al arresto y narcotráfico, entre otros crímenes atroces”, declaró en primer lugar.

El secretario del DHS cuestionó luego las políticas de la administración del expresidente Joe Biden, quien gobernó el país norteamericano entre 2021 y 2025. “Se hizo viral por elogiar a Biden mientras era arrestado, porque sabía que las fronteras abiertas de la administración Biden habían convertido a Estados Unidos en un paraíso para criminales como él”, afirmó.

Por último, se refirió a los cambios en las políticas migratorias implementados por el actual gobierno federal. “La administración Trump finalmente hizo lo que las administraciones Obama y Biden no lograron: deportó a este criminal de regreso a su lugar de origen. Una vez más: si se encuentra aquí ilegalmente, lo encontraremos, lo arrestaremos y lo expulsaremos de Estados Unidos”, concluyó.

Quién es Wisteguens Jean Quely Charles, el migrante haitiano deportado por el ICE

El 22 de enero de 2025, la Oficina de Operaciones de Control y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE en Boston arrestó a Wisteguens Jean Quely Charles, un inmigrante haitiano en situación migratoria irregular, presunto miembro de la banda criminal Back Block Money Gang, en Mattapan, Massachusetts.

En imágenes captadas por las cámaras de los medios durante su arresto, que luego se volvieron virales, Charles gritó: “¡Que se joda Trump, Biden para siempre!”.

Según las autoridades, el migrante haitiano obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) durante la administración del expresidente Barack Obama en febrero de 2013 y fue admitido en Estados Unidos en julio de ese mismo año.

Sin embargo, en julio de 2022, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) canceló su beneficio migratorio. Un juez de inmigración del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió una orden final de deportación para Charles el 7 de noviembre de 2025.

El migrante arrestado por el ICE en 2025 fue deportado el 10 de septiembre de este año DHS

De acuerdo con el comunicado del DHS, el historial delictivo del inmigrante haitiano incluye 17 condenas por delitos como:

Agresión y lesiones a un funcionario público

Resistencia al arresto

Agresión y lesiones con un arma peligrosa

Posesión con intención de distribuir una sustancia controlada de clase D, posesión de una sustancia controlada de clase D y posesión de hongos psicodélicos de clase C.

Portación de un arma peligrosa y portación de munición sin tarjeta de identificación de armas de fuego

Allanamiento de morada

Finalmente, Charles fue deportado el 10 de septiembre por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Encuentros en la frontera suroeste: las cifras de los años fiscales 2021 a 2024

Biden asumió la presidencia el 20 de enero de 2021. En sus cuatro años de mandato, uno de los puntos más cuestionados correspondió a su política migratoria.

Los datos de CBP sobre encuentros en la frontera suroeste registraron 1.734.686 eventos en el año fiscal 2021. La estadística contabiliza las intervenciones de la Patrulla Fronteriza y de los agentes de los puertos de entrada, incluidas durante ese período las expulsiones bajo el Título 42. No representa necesariamente la cantidad de personas distintas, ya que un mismo individuo puede ser contabilizado en más de una ocasión.

FY2021: 1.734.686

FY2022: 2.378.944

FY2023: 2.475.669

FY2024: 2.135.005

En total, entre los años fiscales 2021 y 2024, se registraron más de 8,7 millones de encuentros en la frontera suroeste. El año fiscal 2023 fue el máximo anual de ese período, con aproximadamente 2,48 millones de encuentros en la frontera suroeste. Es importante remarcar que la estadística oficial mide encuentros, no personas que efectivamente quedaron dentro de Estados Unidos.

Con este panorama, Biden endureció las políticas migratorias a finales de 2023, y Trump utilizó estas estadísticas como uno de los ejes de su narrativa contra la gestión demócrata.