Redadas del ICE en Texas: el grupo de trabajadores más afectado por los operativos de detención

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas afectan a los trabajadores hispanos de la construcción, alteran el funcionamiento de las obras y generan preocupación entre los empresarios del sector. Los controles en carreteras y lugares de trabajo, intensificados durante 2026, provocan cambios de hábitos entre los obreros y dificultades para completar proyectos por la falta de personal.

Redadas del ICE en Texas: las consecuencias en la construcción

Un reportaje de The Guardian, publicado el 21 de octubre, documenta las consecuencias de los operativos migratorios en Houston y el valle del Río Grande. La investigación, realizada por el periodista Ed Pilkington, reúne testimonios de trabajadores, familiares, abogados y empresarios que describen detenciones, separaciones familiares y retrasos en las obras.

La presencia del ICE en Texas generar demoras para las obras en construcción Imagen ilustrativa generada con IA

Texas encabezó las detenciones migratorias del ICE durante julio, según datos recopilados por el Deportation Data Project. Entre las personas afectadas aparecen trabajadores dedicados al armado de estructuras de madera, la instalación de techos, la albañilería y las terminaciones de hormigón.

Cerca de cuatro de cada diez trabajadores de la construcción en Texas nacieron en el extranjero, según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB). Esta proporción refleja la importancia de la mano de obra inmigrante para el sector, aunque no permite determinar cuántos empleados carecen de autorización migratoria.

Jacob Monty, abogado de inmigración en Houston, describió que se realizan operativos de madrugada en estaciones de servicio, comercios y carreteras. Según sostuvo, los controles a conductores hispanos que viajan en camionetas permiten a los agentes identificar a posibles trabajadores indocumentados.

El trabajador de Texas que pasó 40 días detenido por el ICE

Marco Antonio Osorio, mexicano de 50 años, instala cables de fibra óptica para servicios de televisión e internet. Su jornada comienza a las 5 hs, cuando una camioneta recoge a sus compañeros y los traslada hasta las obras.

Allí cumplen turnos de 10 horas, seis días por semana. Osorio llegó a Estados Unidos en 1993, cuando tenía 17 años.

Ante el aumento de los controles migratorios, el trabajador modificó sus hábitos. Dejó de realizar salidas recreativas, comenzó a utilizar una camisa en lugar del chaleco fluorescente durante los traslados y pidió a su empleador que lo asignara únicamente a proyectos en Houston.

Sin embargo, la empresa le informó que las oportunidades laborales disponibles estaban fuera de la ciudad. El 10 de junio, un agente lo detuvo cuando regresaba de Austin, después de una jornada de trabajo.

El oficial alegó una falla en una luz trasera de su camioneta, explicación que Osorio cuestionó porque consideró que el control había estado relacionado con su apariencia. Dos minutos después, vehículos del ICE bloquearon su camioneta.

Aunque mostró el comprobante de su trámite migratorio, fue trasladado a un centro de detención, donde permaneció 40 días bajo custodia. Su abogado, Monty, consiguió su liberación tras cuestionar la falta de garantías de debido proceso.

Lorenzo Salgado Araujo: el trabajador muerto durante un operativo del ICE en Texas

Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, llevaba 35 años en EE.UU. y trabajaba en la construcción de estructuras de madera para viviendas. Cuando otros obreros comenzaron a rechazar trabajos por temor a las detenciones migratorias, aceptó encargos que habían quedado disponibles.

También adoptó precauciones durante sus desplazamientos. Reemplazó el chaleco de trabajo por un saco y retiró planos, facturas y recibos del tablero de su camioneta para evitar que el vehículo fuera identificado fácilmente como parte de una cuadrilla de construcción.

El 7 de julio de 2026, un agente del ICE mató de un disparo a Salgado Araujo durante un operativo en Houston. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reconoció posteriormente que el trabajador no era el objetivo original del procedimiento.

Las redadas del ICE en Texas demoran obras y encarecen viviendas

En Harlingen, Ronnie Cavazos, de 49 años, administra un proyecto de construcción de 16 viviendas dúplex. Según explicó a The Guardian, una de sus cuadrillas trabaja con apenas cuatro personas, cuando debería contar con 12.

Los arrestos del ICE en Texas afectan especialmente a trabajadores de la construcción Imagen ilustrativa generada con IA

El empresario señaló que varios subcontratistas dejaron de operar debido a las detenciones migratorias y al temor de sus empleados a salir de sus viviendas.

De acuerdo con su testimonio, proyectos que antes requerían seis meses ahora pueden demorar diez. Durante el verano, incluso tuvo que suspender las tareas durante 60 días.