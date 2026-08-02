Miles de salvadoreños en un limbo migratorio: qué puede pasar con el TPS en septiembre 2026

Miles de ciudadanos salvadoreños permanecen atentos a la fecha del 9 de septiembre, cuando concluye la vigencia actual del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La ausencia de un anuncio del gobierno estadounidense sobre el futuro del programa generó dudas entre quienes dependen de este beneficio para permanecer y trabajar legalmente en el país norteamericano.

TPS para El Salvador: qué establece la ley si el DHS no anuncia una decisión

La legislación establece que las autoridades deben informar con al menos 60 días de anticipación si el TPS será renovado o cancelado. Al no haberse comunicado una determinación dentro de ese plazo, abogados especializados sostuvieron que la normativa contempla una prórroga automática de seis meses, aunque todavía se espera conocer la forma en que el gobierno aplicará esa disposición.

“Todos sabemos que el TPS vence el 9 de septiembre de este año. Esa es la fecha final”, dijo el abogado de inmigración José Guerrero a Univision. “Hasta el momento no se ha dicho nada y es preocupante por el simple hecho de que en el momento de que se venza tu permiso, ya no podrás trabajar”, agregó.

Mientras no exista una confirmación oficial, los beneficiarios continúan bajo un escenario de incertidumbre que afecta tanto su situación migratoria como laboral. El desenlace del programa también podría tener consecuencias para quienes cuentan con órdenes finales de deportación.

Permisos de trabajo del TPS: qué cambió tras la orden judicial del 21 de julio

La situación también está marcada por el vencimiento escalonado de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Una extensión automática general concluyó el 9 de marzo y otra prórroga específica expiró el 22 de julio para determinados titulares cuyos documentos tenían fecha de vencimiento en marzo de 2025.

Sin embargo, una resolución judicial impidió temporalmente que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) reduzca o retire la vigencia de determinadas autorizaciones laborales mientras continúa un litigio relacionado con estos permisos. Está previsto que un juez determine antes del 5 de agosto si esa medida cautelar seguirá vigente. Esa decisión podría influir en la situación laboral de numerosos beneficiarios mientras se resuelve el futuro del TPS.

Un juez deberá decidir antes del 5 de agosto si mantiene este bloqueo por más tiempo Fotomontaje generado con IA

Fin del TPS salvadoreño: quiénes quedarían expuestos a una orden de deportación

Guerrero señaló que quienes poseen una orden final de deportación se encuentran entre los grupos con mayor exposición. Mientras el TPS para El Salvador permanece vigente, esa protección impide la ejecución de dichas órdenes, pero su cancelación permitiría a las autoridades avanzar con esos procedimientos.

Al mismo tiempo, Guerrero recordó que el fin del TPS no implica automáticamente la salida de EE.UU. para todos los beneficiarios. “Hay personas que tienen muchos años en este país, tienen familia, tienen hijos. Si no tienen una orden final de deportación pueden existir otras opciones ante la ley para poder quedarse legalmente“, explicó.

Por ese motivo, insistió en que cada expediente debe analizarse de manera individual para determinar si existen opciones que permitan obtener otro tipo de estatus migratorio antes de perder la protección temporal. “El que no tenga una orden de deportación debería automáticamente buscar asesoría legal”, agregó.

Los especialistas recomiendan a los afectados explorar el ajuste de estatus hacia una residencia permanente Fotomontaje editado con IA

TPS de El Salvador: qué revisar antes del 9 de septiembre de 2026

El Uscis recordó que conservar el beneficio depende también de haber cumplido con la reinscripción obligatoria mediante el formulario I-821 entre el 17 de enero y el 18 de marzo de 2025.

Otra recomendación consistió en evaluar cuanto antes vías alternativas, como solicitudes de residencia permanente por vínculos familiares o laborales. Además, mantener el TPS puede representar una circunstancia extraordinaria dentro del análisis de determinados casos de asilo, ya que influye en el cálculo del plazo para presentar esa petición.

“Puede ser que algunas personas califiquen para otro recurso migratorio en una corte de inmigración porque tienen un hijo menor de edad, tienen una esposa ciudadana americana, tienen casa, tienen cuentas de banco”, señaló Guerrero. “Habría que analizarlo caso por caso”, explicó.

El abogado recomendó no esperar hasta septiembre para iniciar consultas legales. Analizar cada caso con anticipación puede permitir identificar mecanismos de regularización antes de que finalice la protección vigente.

La definición sobre el TPS para El Salvador dependerá de las decisiones administrativas y judiciales previstas para las próximas semanas. Mientras tanto, miles de beneficiarios permanecen a la espera de conocer si conservarán su autorización para vivir y trabajar legalmente en EE.UU.