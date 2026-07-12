Formulario DS-82: el error que puede hacer que rechacen el trámite para el pasaporte estadounidense

El Departamento de Estado de EE.UU. establece una serie de condiciones para quienes desean renovar su pasaporte por medio del formulario DS-82. Entre ellas, una de las más importantes está relacionada con la forma en que debe presentarse el documento, ya que un incumplimiento puede impedir que la solicitud avance.

Formulario DS-82: el requisito que no se puede pasar por alto

Uno de los errores más frecuentes consiste en entregar el formulario con un formato que no está autorizado. De acuerdo con la información oficial, las autoridades no aceptan solicitudes completadas de forma manuscrita ni aquellas impresas a doble cara. Si esto ocurre, el trámite puede ser rechazado o quedar suspendido hasta que el solicitante presente la documentación correctamente.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

Para evitar inconvenientes, el formulario debe completarse mediante la herramienta digital habilitada para ese fin. Una vez finalizado el proceso, el documento debe imprimirse de acuerdo con las especificaciones indicadas por el sistema.

Cómo completar correctamente el formulario DS-82

El sistema en línea genera un código de barras que contiene la información del solicitante y facilita el procesamiento del expediente. Por ese motivo, las autoridades recomiendan utilizar esta modalidad en lugar de completar el formulario manualmente.

y facilita el procesamiento del expediente. Por ese motivo, las autoridades recomiendan utilizar esta modalidad en lugar de completar el formulario manualmente. Después de imprimir el documento, cada página debe estar en una hoja independiente . Las impresiones a doble cara no forman parte del formato aceptado.

. Las impresiones a doble cara no forman parte del formato aceptado. Además, llegado el momento el solicitante debe firmar de puño y letra en el espacio destinado para la firma legal y colocar la fecha correspondiente.

el solicitante debe de puño y letra en el espacio destinado para la firma legal y colocar la fecha correspondiente. Las autoridades advierten que cualquier dato faltante o un formulario presentado sin cumplir estos requisitos puede generar demoras. Las fallas en el procedimiento podrían impedir que la renovación del pasaporte continúe su curso.

Un error crítico al presentar el formulario DS-82 para la renovación del pasaporte estadounidense es entregarlo en un formato no permitido Unsplash

Documentos necesarios para renovar el pasaporte estadounidense

Además del formulario DS-82 , el solicitante debe presentar su pasaporte más reciente , siempre que tenga una vigencia original de diez años, no esté deteriorado y haya sido emitido dentro de los últimos quince años. Otro requisito es incluir una fotografía reciente que cumpla con las normas oficiales .

, , siempre que tenga una vigencia original de diez años, no esté deteriorado y haya sido emitido dentro de los últimos quince años. Otro requisito es . De acuerdo con el Departamento de Estado, la imagen debe ser en color, medir cinco por cinco centímetros, haber sido tomada durante los seis meses previos y mostrar un fondo blanco o claro , sin sombras, filtros digitales ni modificaciones. El organismo señaló que las fotografías que no cumplen estas condiciones representan una de las principales causas de retraso en las solicitudes.

, sin sombras, filtros digitales ni modificaciones. El organismo señaló que las fotografías que no cumplen estas condiciones representan una de las principales causas de retraso en las solicitudes. También es obligatorio proporcionar el Número de Seguro Social (Social Security Number) . En caso de que la persona nunca haya recibido uno, se deberá adjuntar una declaración firmada y fechada en la que manifieste esa situación .

. En caso de que la persona nunca haya recibido uno, se . Si el nombre del solicitante cambió desde la emisión del último pasaporte, será necesario presentar la documentación original que respalde esa modificación. Entre las opciones válidas se encuentran el certificado de matrimonio o una resolución judicial.

La tarifa para la renovación de pasaporte de adulto en el extranjero suele ser de US$130 Pixabay

Pago, seguimiento y consulta del trámite

La renovación del pasaporte para adultos realizada desde el extranjero tiene una tarifa de referencia de US$130. Quienes efectúen el pago mediante Pay.gov deberán adjuntar la confirmación correspondiente junto con el resto de la documentación requerida.

La entrega de la solicitud debe realizarse en base a las instrucciones de la embajada o consulado estadounidense donde se tramite el pasaporte. En algunos países, como la Argentina, también se solicita un comprobante del servicio de mensajería utilizado para el envío del nuevo documento al solicitante.

Una vez presentada la documentación, el estado del trámite puede consultarse por internet, por teléfono o por correo electrónico. El Departamento de Estado recomienda esperar al menos 14 días hábiles antes de realizar la primera consulta en línea.