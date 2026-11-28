El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) dejó de apoyarse en la orden de un tribunal de menores para decidir las peticiones de la clasificación de “Joven Inmigrante Especial” (SIJ) y reiteró que quienes solicitan la residencia permanente deben merecer una decisión discrecional favorable.

Qué cambia en la revisión de las peticiones de “Joven Inmigrante Especial”

La regla se establece en las alertas de políticas PA-2026-17 y PA-2026-18, del 20 de noviembre, que rige de inmediato para jóvenes inmigrantes especiales con casos pendientes o presentados desde esa fecha. Las aprobaciones anteriores quedan bajo la política previa.

El Uscis dejó de apoyarse en la orden de un tribunal de menores para decidir las peticiones de la clasificación de “Joven Inmigrante Especial” Foto: Canva

La política anterior dependía en gran medida del criterio del tribunal estatal. Ahora los oficiales deben revisar la base de hechos de la orden judicial, la coherencia de las pruebas y las discrepancias, con especial atención a los casos con alegatos de abandono de uno de los padres.

Uscis afirma que puede entrevistar a los peticionarios, pedir información adicional y negar el consentimiento si la solicitud no es de buena fe. También establece que la aprobación del Formulario I-360 no otorga presencia legal ni estatus, ni habilita para pedir un permiso de trabajo.

Se eliminó la cita en una oficina de campo para presentar el I-360 en las dos semanas previas a cumplir 21 años.

Se suprimió la lista detallada de pruebas secundarias de edad cuando no hay acta de nacimiento.

Cómo cambia el trámite de residencia permanente y qué riesgos plantea

La alerta PA-2026-18 se aplica a la solicitud de residencia (Formulario I-485). Reitera que el solicitante debe merecer una decisión favorable de discreción además de cumplir los requisitos, y elimina el texto que trataba el cumplimiento de la elegibilidad básica como un factor positivo.

El Uscis actualizó una guía en el Manual de Politícas para los peticionarios de clasificación de inmigrante juvenil especial Freepik

El Uscis podrá revocar la aprobación de la petición por causa justificada: si no fue de buena fe, si hubo fraude o falsedad deliberada, o si hubo un error claro, incluido un consentimiento otorgado por error.

También podrá pedir datos biométricos de forma extraordinaria y emitir un Notice to Appear, el documento que inicia un proceso de deportación, si niega la residencia o revoca la petición.

La agencia lo justifica con sus propios datos: las peticiones I-360 pasaron de 18.711 en el año fiscal 2020 a 78.156 en 2025, un aumento de 317%, y su informe de 2025 revisó más de 300.000 peticiones y halló vulnerabilidades que, según Uscis, ofrecieron una vía a la residencia a personas con antecedentes delictivos, integrantes de pandillas y presuntos terroristas.

A quiénes afecta, desde cuándo y qué sigue para estos inmigrantes

Un estudio del Georgetown Law Journal con datos del Uscis señala que la gran mayoría de quienes piden la clasificación SIJ proviene de El Salvador, Guatemala, Honduras y México .

. Entre 2010 y 2021 se otorgó la clasificación a 130.731 menores y 53.607 obtuvieron la residencia basada en ella.

Tras la aprobación, la espera por una visa de la categoría de cuarta preferencia basada en el empleo ronda los cinco años, según estima la propia alerta.

Con el boletín de visas de octubre, el Immigrant Legal Resource Center informó que podían presentar la residencia quienes tenían fecha de prioridad anterior al 1 de enero de 2025, pero solo quienes la tenían anterior al 15 de diciembre de 2022 podían recibir una decisión.

Uscis también dejó de considerar de forma automática la acción diferida, que daba permiso de trabajo mientras esperaban visa, según un memorando que entró en vigor el 10 de mayo.

La apelación contra esa decisión sigue pendiente en el Segundo Circuito, y Uscis recibe comentarios sobre las nuevas guías hasta el 21 de diciembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.