Migrantes con protección especial: el cambio del Uscis que entra en vigor el domingo 10 de mayo

El programa de Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJ, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos establece lineamientos específicos para menores extranjeros que han sufrido abuso, abandono o negligencia. Esos requerimientos tuvieron algunos ajustes administrativos que entran en vigor el 10 de mayo e impactan en los tiempos y procesos de quienes buscan este beneficio migratorio.

Qué cambia el 10 de mayo para los migrantes con protección especial

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que el cambio central radica en que los solicitantes bajo SIJ ya no podrán avanzar al ajuste de estatus sin disponibilidad de visa tras la aprobación del Formulario I-360. Ahora deben esperar a que exista una visa disponible dentro de la categoría EB-4.

El SIJ daba permiso de trabajo y de permanencia legal en EE.UU. Freepik

Además, la residencia permanente solo puede solicitarse mediante el Formulario I-485 cuando la fecha de prioridad se encuentra vigente, según el boletín del Departamento de Estado. Esta modificación impacta directamente el flujo del proceso, ya que introduce una etapa de espera obligatoria que antes no afectaba a todos los casos por igual.

El impacto directo en los jóvenes que esperan la green card

El límite anual de visas en la categoría EB-4 provoca acumulación de solicitudes, lo que genera retrasos en la posibilidad de ajustar estatus. Incluso con el I-360 aprobado, los migrantes no pueden continuar con el proceso hasta que su fecha de prioridad esté vigente. Asimismo, la política de acción diferida automática, que incluía permiso de trabajo, dejará de aplicarse en nuevos casos.

El Uscis dio nuevas reglas para los beneficiarios del SIJ Freepick

Qué sucede con los migrantes que ingresaron su solicitud antes del 10 de mayo

Las solicitudes ingresadas antes del 10 de mayo también se verán afectadas si aún no tienen una visa disponible. El Uscis indicó que la elegibilidad para presentar el Formulario I-485 depende estrictamente de la disponibilidad de visas, sin excepciones por fecha de solicitud inicial. Esto significa que muchos casos aprobados en etapas previas quedarán en pausa hasta que el sistema libere cupos dentro de la categoría correspondiente.

Lo que no cambia para los migrantes con protección especial

A pesar de los ajustes en tiempos y disponibilidad de visas, los requisitos base del SIJ no presentan modificaciones. El solicitante debe ser menor de 21 años, no casado y presentar con una orden judicial estatal que confirme abuso, negligencia o abandono; además de la imposibilidad de reunificación con uno o ambos padres.

Los beneficiarios de SIJ pueden acceder a una green card Imagen ilustrativa generada con IA

A qué se debe el cambio para los migrantes con protección especial

El gobierno de Estados Unidos creó en 2022 una política que ayudaba a jóvenes migrantes con estatus especial cuando no había visas disponibles. Esa política les daba automáticamente una “acción diferida”, que funciona como una protección temporal contra la deportación y les permitía obtener permiso de trabajo.

En junio de 2025, el Uscis decidió eliminar esa ayuda automática. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, un tribunal federal en Nueva York bloqueó esa modificación.

Después, el 10 de abril de 2026, la entidad gubernamental anunció que eliminará definitivamente esa política. Este cambio entra en vigor este domingo 10 de mayo de 2026.