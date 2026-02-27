Actualizaciones recientes del TPS en EE.UU. y el listado de países latinos a los que aún se aplica el beneficio migratorio

Las políticas migratorias de Estados Unidos atraviesan una etapa de cambios, particularmente en relación con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impulsa la finalización de varios programas que durante años permitieron a miles de extranjeros residir y trabajar legalmente en el país norteamericano.

¿Qué dicen las últimas actualizaciones del TPS?

Según las actualizaciones más recientes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), múltiples designaciones fueron canceladas, mientras que otras continúan vigentes por decisiones judiciales o prórrogas administrativas. El panorama varía según el país de origen y la fecha de registro de cada beneficiario.

Uno de los últimos países de ser agregado a la lista de finalización del permiso del TPS fue Yemen Freepik

Los cambios más recientes afectaron a los oriundos de países como:

Yemen : el 13 de febrero de 2026 se publicó la notificación oficial que pone fin a su designación , con una vigencia adicional de 60 días desde su aparición en el Registro Federal.

: el 13 de febrero de 2026 se publicó la notificación oficial que , con una vigencia adicional de 60 días desde su aparición en el Registro Federal. Somalia : también figura entre los países cuyo programa fue cancelado . La decisión se adoptó el 13 de enero de 2026 y establece que las protecciones concluirán el 17 de marzo del mismo año.

: también figura entre los países cuyo programa . La decisión se adoptó el 13 de enero de 2026 y establece que las protecciones concluirán el 17 de marzo del mismo año. Venezuela: en este caso, las designaciones otorgadas en 2021 y 2023 ya finalizaron. Sin embargo, se establecieron excepciones para quienes recibieron documentos migratorios antes del 5 de febrero de 2025 con vencimiento al 2 de octubre de 2026, quienes mantendrán su autorización hasta esa fecha.

El TPS es un mecanismo que protege temporalmente a ciudadanos de naciones afectadas por conflictos, desastres naturales u otras circunstancias que impiden su regreso seguro. Mientras está activo, permite evitar la deportación y acceder a autorización de empleo.

Países con decisiones judiciales que alteran el TPS

Diversas resoluciones judiciales modificaron o frenaron cancelaciones previamente anunciadas. Haití es uno de los casos más relevantes: aunque su terminación estaba prevista para el 3 de febrero de 2026, un juez federal suspendió la medida un día antes, por lo que se mantiene el programa activo de forma provisional.

Honduras, Nepal y Nicaragua presentan una situación distinta. Un tribunal de distrito había bloqueado la cancelación a fines de 2025, pero el 9 de febrero de 2026 un tribunal de apelaciones anuló esa orden. Como resultado, el TPS y los permisos de trabajo asociados dejaron de ser válidos.

Otras naciones africanas y asiáticas también enfrentan procesos judiciales. Etiopía y Sudán del Sur conservan sus beneficios debido a suspensiones dictadas por un tribunal de Massachusetts, mientras que Birmania y Siria mantienen el estatus de forma temporal a la espera de resoluciones definitivas.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió la orden judicial que bloqueaba el fin del TPS para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal Archivo

Uno por uno: los países latinos que aún conservan TPS

Dentro de Latinoamérica, la situación es similar para cada nacionalidad:

El Salvador : mantiene el TPS vigente hasta el 9 de septiembre de 2026 para quienes ya completaron la reinscripción correspondiente.

: mantiene el TPS vigente hasta el 9 de septiembre de 2026 para quienes ya completaron la reinscripción correspondiente. Haití : continúa amparado por el TPS debido a la suspensión judicial mencionada, lo que mantiene la protección contra deportación mientras el caso se resuelve en tribunales federales.

: continúa amparado por el TPS debido a la suspensión judicial mencionada, lo que mantiene la protección contra deportación mientras el caso se resuelve en tribunales federales. Venezuela: aunque el programa fue formalmente cerrado, los beneficiarios que obtuvieron documentos antes de febrero de 2025 conservan el permiso hasta octubre de 2026. Un fallo judicial de enero de 2026 declaró ilegal la terminación, pero no restituyó automáticamente el estatus para nuevos solicitantes.

Además, ciertos permisos laborales vinculados a ese estatus fueron extendidos automáticamente hasta el 9 de marzo de 2026. Estas prórrogas permiten a los beneficiarios continuar con sus trabajos mientras se revisa el futuro del programa.

El 28 de enero de 2026, un tribunal de apelaciones calificó de ilegal el fin del TPS para venezolanos, pero esto no restableció el estatus automáticamente Archivo

¿Qué opciones tienen aquellos beneficiarios que pierden el TPS?

Cuando una persona deja de estar cubierta por el TPS y su permiso laboral asociado, su situación migratoria cambia. Sin otro estatus vigente, puede quedar expuesta a procesos de detención o deportación.

Entre las alternativas posibles, figura:

Asilo : es una forma de protección para permanecer en los EE.UU. si se cumple con los requisitos de elegibilidad. Un beneficio clave es que mantener el estatus de TPS por un tiempo razonable se considera una “circunstancia extraordinaria” que detiene el reloj del requisito de solicitar asilo dentro del primer año de llegada al país norteamericano.

: es una forma de protección para permanecer en los EE.UU. si se cumple con los requisitos de elegibilidad. Un beneficio clave es que mantener el estatus de TPS por un tiempo razonable se considera una “circunstancia extraordinaria” que detiene el reloj del requisito de solicitar asilo dentro del primer año de llegada al país norteamericano. Residencia Permanente (green card) : revisar si se califica para un ajuste de estatus basado en peticiones familiares o de empleo.

: revisar si se califica para un ajuste de estatus basado en peticiones familiares o de empleo. Visas de No Inmigrante: explorar la elegibilidad para otros tipos de visas estadounidenses.

Cómo crear una cuenta en Uscis para verificar el estado del ajuste de estatus en 2026

El Uscis recomienda consultar con abogados de inmigración o representantes autorizados para evaluar las opciones disponibles. Cada situación depende de factores como la fecha de ingreso a EE.UU., antecedentes migratorios y vínculos familiares.