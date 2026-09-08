Noticias del DHS en Texas: la CBP avanza con obras de control fronterizo en el Parque Nacional Big Bend

Las obras de control fronterizo en el Parque Nacional Big Bend, Texas, se encuentran temporalmente paralizadas tras un acuerdo comunicado al tribunal federal y recogido en una orden judicial. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), con la supervisación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), continúa con la planificación de la infraestructura en el sector.

Big Bend: por qué la CBP suspendió las actividades de los proyectos

El juez federal de distrito, Jason Pulliam, firmó una orden judicial el 2 de septiembre de 2026 que extendió la pausa en las obras de la CBP dentro de los proyectos denominados Big Bend 2 y Big Bend 4. Esta suspensión estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Las autoridades federales explicaron que el objetivo es garantizar la seguridad fronteriza, pero al mismo tiempo preservar la integridad del Parque Nacional Big Bend para generaciones futuras Fotomontaje generado con IA

La resolución judicial responde a un acuerdo voluntario entre el gobierno federal y los demandantes Charles Angell y la empresa Angell Expeditions, LLC, quienes presentaron una solicitud de restricción temporal. El pacto permitió abrir un espacio de tiempo para la participación de la comunidad y la consulta pública sobre el impacto de estas obras en la zona protegida del parque nacional.

El espacio de participación permite a los residentes, operadores turísticos y organizaciones ambientales enviar sus observaciones directamente a la CBP al correo BigBendComments@cbp.dhs.gov.

Qué planea construir la CBP en el Parque Nacional Big Bend

Más allá de la pausa vigente durante septiembre, la CBP ratificó en su portal oficial, actualizado al 2 de septiembre de 2026, su determinación de continuar con el desarrollo del proyecto de seguridad planificado.

Como primera medida, la agencia federal descartó la edificación de muros metálicos de acero de nueve metros de altura en el Parque Nacional Big Bend, el Parque Estatal Big Bend Ranch o el Área de Gestión de Vida Silvestre Black Gap.

El anuncio de Rodney Scott de la CBP sobre la pausa en la construcción de las barreras

No obstante, en lugar de vallas de acero, la estrategia institucional de la agencia fronteriza prioriza el despliegue de tecnología de vigilancia inteligente como cámaras fijas de alta definición y sensores de movimiento terrestres.

La CBP mantiene su coordinación con el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) para preservar libre el acceso público al Río Grande y a senderos turísticos como el Sendero Mariscal.

El mapa que muestra los proyectos Big Bend 2 y Big Bend 4

La aplicación oficial de barreras fronterizas del gobierno de Estados Unidos detalla que el proyecto Big Bend 2 comprende la instalación de aproximadamente 62 millas (99,7 kilómetros) de un sistema de muro fronterizo primario.

La empresa Fisher Sand & Gravel Company obtuvo un contrato federal de 1200 millones de dólares para ejecutar esta sección del trazado, que abarca desde la localidad de Ruidosa hasta las inmediaciones de los campamentos de Madera Canyon.

Por su parte, el proyecto Big Bend 4 cubre el tramo que recorre el interior del Parque Nacional Big Bend y se extiende hacia los cañones inferiores del Río Grande.

En esta sección específica, la firma constructora Southwest Valley Constructors asume los trabajos bajo un contrato federal de US$1700 millones para colocar 17 millas (27,3 kilómetros) de barreras contra vehículos E intervenir aproximadamente 205 millas (329,9 kilómetros) con caminos de patrullaje y/o tecnología de detección, según cada ubicación.

El mapa que muestra los planes de construcción del gobierno de Estados Unidos en el Parque Nacional Big Bend Captura de pantalla Border Barrier Application

En consecuencia, la planificación total de estos dos sectores representa un esfuerzo financiero de más de US$2900 millones para el sector de Big Bend dentro de la iniciativa de seguridad fronteriza. Los contratistas gubernamentales aprovechan este receso de actividades para definir los diseños técnicos finales y coordinar las evaluaciones de recursos arqueológicos.