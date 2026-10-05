La Corte Suprema de EE.UU. define el TPS para venezolanos este lunes 5 de octubre

La Corte Suprema de Estados Unidos podría definir este lunes 5 de octubre el próximo paso del litigio por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos. El expediente fue distribuido para la conferencia privada del 28 de septiembre y quedó a la espera de una posible resolución sobre la petición del gobierno federal.

¿Qué decide la Corte Suprema sobre el TPS para venezolanos?

La decisión esperada para este lunes no determinará directamente si la cancelación del TPS para venezolanos fue legal o ilegal. Lo que debe resolver la Corte Suprema es qué tratamiento darle a la sentencia del Noveno Circuito que dejó sin efecto las medidas adoptadas por la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem.

Los demandantes admitieron que un fallo posterior modificó el marco jurídico aplicado anteriormente Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

El expediente figura ahora ante el máximo tribunal como Mullin v. National TPS Alliance, número 26-48. El cambio de nombre responde a que Markwayne Mullin reemplazó a Kristi Noem como secretario del DHS. Al tratarse de una demanda contra el funcionario en su carácter oficial, pasó a ocupar su lugar como parte en el caso.

National TPS Alliance y los demás demandantes reconocieron ante la Corte que una decisión posterior del máximo tribunal, modificó el marco jurídico aplicado por el Noveno Circuito.

En ese fallo, la Corte sostuvo que la prohibición legal de revisión judicial en materia de TPS alcanza los reclamos no constitucionales. Es por eso que los demandantes no se oponen a que el fallo sea dejado sin efecto y el caso vuelva al Noveno Circuito para una nueva evaluación. Ante este escenario, los magistrados del alto tribunal pueden:

Hacer lugar al pedido , anular el fallo y devolver el expediente al Noveno Circuito para que lo reconsidere

, anular el fallo y devolver el expediente al Noveno Circuito para que lo reconsidere Rechazar la petición y dejar vigente la sentencia recurrida

y dejar vigente la sentencia recurrida Mantener el caso pendiente y resolverlo más adelante

Los magistrados tienen tres alternativas: devolver el caso, rechazar el planteo o mantenerlo pendiente X (@cacioaldana)

Es importante destacar que la Corte Suprema publica habitualmente a las 9.30 hs de Washington D.C. las listas de órdenes correspondientes a los casos considerados en sus conferencias. Como la petición fue distribuida para la reunión del 28 de septiembre, puede aparecer en el documento previsto para el lunes 5 de octubre. Sin embargo, su inclusión no está garantizada.

¿Por qué el fallo del Noveno Circuito es clave para el TPS venezolano?

La disputa comenzó después de que Noem intentara revertir una extensión del TPS aprobada durante la administración anterior de Joe Biden. El 17 de enero de 2025, el entonces secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas había extendido durante 18 meses la designación de 2023 para Venezuela, hasta el 2 de octubre de 2026.

Posteriormente, Noem anuló esa decisión y avanzó con la terminación del beneficio. Sin embargo, el Noveno Circuito confirmó el 28 de enero una sentencia que dejó sin efecto esas medidas. El tribunal determinó que la funcionaria excedió la autoridad que le otorgaba la legislación al revocar la extensión y terminar la designación venezolana de esa manera.

La corte de apelaciones sostuvo además que las intervenciones previas de la Corte Suprema en el litigio, que habían favorecido al gobierno mediante suspensiones de emergencia, no constituían una resolución definitiva sobre los argumentos legales del caso.