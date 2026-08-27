Fin del TPS en EE.UU.: más de 170.000 migrantes quedarán desamparados el 9 de septiembre y peligra su permiso de trabajo

La designación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de El Salvador está programada para concluir el 9 de septiembre. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció mecanismos para mantener vigentes los permisos de trabajo de determinados beneficiarios hasta esa fecha y detalló los documentos que deberán utilizar para acreditar la autorización laboral.

Cuántos inmigrantes se ven afectados por la finalización del TPS para El Salvador

De acuerdo con un análisis del Pew Research Center, alrededor de 170.100 salvadoreños están actualmente amparados por esta protección y dejarán de contar con sus beneficios cuando concluya la designación.

Antes de esa fecha, el Uscis contempla una extensión automática de determinados permisos de trabajo.

El TPS para El Salvador y los beneficios asociados están programados para finalizar el 9 de septiembre Fotomontaje realizado con IA

La medida está dirigida a beneficiarios que reúnen los requisitos para mantener el TPS y tienen pendiente la renovación de su Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). La extensión permitirá que las personas comprendidas en el mecanismo continúen con su autorización para trabajar hasta el último día de vigencia del programa.

Cómo funciona la extensión del permiso de trabajo

La prórroga laboral, según el comunicado del Uscis, alcanzó a determinados EAD correspondientes a las categorías A-12 o C-19. Entre las fechas de vencimiento contempladas se encuentran:

9 de marzo de 2025

30 de junio de 2024

31 de diciembre de 2022

4 de octubre de 2021

4 de enero de 2021

2 de enero de 2020

9 de septiembre de 2019

9 de marzo de 2018

Para demostrar que pueden continuar con sus trabajos, los beneficiarios deberán presentar el documento de autorización de empleo vencido junto con la notificación del Uscis que confirma la extensión. Estas comunicaciones son enviadas por correo y también pueden estar disponibles para quienes tienen una cuenta en myUscis.

Los empleadores deberán utilizar esa documentación al completar el formulario I-9. En los campos correspondientes a la fecha de vencimiento de la autorización laboral deberán colocar “Sept. 9 2026” y realizar la anotación correspondiente en el apartado de información adicional.

La extensión automática de las autorizaciones de empleo (EAD) será hasta el 9 de septiembre Freepik / Uscis

Qué deben hacer los empleadores

Las mismas instrucciones se aplican al proceso de verificación mediante E-Verify. En esos casos, la fecha que debe registrarse como vencimiento de la autorización de empleo también debe ser “Sept. 9 2026” cuando el trabajador presenta los documentos que corresponden a la extensión.

El Uscis contempla que los empleadores puedan conservar junto al formulario I-9 la información oficial sobre la extensión automática y la comunicación recibida por el trabajador. De esta manera, podrán respaldar la documentación utilizada para comprobar la autorización laboral.

Qué ocurrirá cuando termine el TPS

Si el TPS finaliza el 9 de septiembre, terminarán el estatus de protección y los beneficios asociados al programa. La autorización de empleo extendida bajo esta medida también dejará de ser válida en esa fecha, salvo una nueva decisión oficial.

El fin del TPS no determina por sí mismo que cada beneficiario deba abandonar el país norteamericano de manera inmediata, ya que algunas personas podrían reunir las condiciones para solicitar otro tipo de protección o estatus migratorio. La agencia señaló que los afectados pueden analizar si califican para alguna alternativa prevista por las leyes de inmigración.

Entre las opciones mencionadas se encuentran la residencia permanente legal y el asilo. En determinadas circunstancias, el período durante el cual una persona mantuvo TPS puede ser considerado para evaluar el plazo aplicable a una solicitud de asilo, siempre que el período de un año para presentar esa petición no haya vencido antes de la obtención del programa.

El cierre del TPS de El Salvador forma parte de una serie de terminaciones aplicadas durante el segundo mandato de Donald Trump. Según la información oficial, la administración tomó medidas para terminar el TPS de 13 países, que alcanzan a aproximadamente 1.044.700 beneficiarios.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Los países afectados por el fin del TPS

Entre los grupos afectados se encuentran:

Venezuela , con más de 615 mil personas correspondientes a sus designaciones de 2021 y 2023

, con más de 615 mil personas correspondientes a sus designaciones de 2021 y 2023 Haití registró unos 334.900 beneficiarios afectados

registró unos 334.900 beneficiarios afectados Honduras alcanzó aproximadamente 51.000

alcanzó aproximadamente 51.000 Afganistán con 8100 personas

con 8100 personas Nepal con 7200

con 7200 Siria con 6100 personas

con 6100 personas Etiopía con 5000

con 5000 Camerún con 5000

con 5000 Myanmar con 4000

con 4000 Nicaragua con 2900

con 2900 Yemen con 2800

con 2800 Sudán del Sur con 230

con 230 Somalia, con aproximadamente 1100 personas

En otros casos, los intentos de terminar el beneficio permanecen sujetos a procesos judiciales. Actualmente, El Salvador, Ucrania, Sudán y Líbano mantienen designaciones de TPS. Si la protección salvadoreña termina el 9 de septiembre, quedarían vigentes las de Ucrania, Sudán y Líbano.