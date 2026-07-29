Nueva regla de asilo: qué pasará con los miles de migrantes venezolanos con casos pendientes en la corte

Miles de venezolanos mantienen trámites de asilo sin resolver en Estados Unidos. Muchos presentaron su petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y todavía no recibieron una decisión de la corte. Ahora, una modificación en el procedimiento podría cambiar el recorrido de parte de esos procesos dentro del sistema migratorio.

Nueva regla de asilo: cómo puede afectar a los venezolanos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el 28 de julio una regla final interina que permite al Uscis remitir determinadas solicitudes afirmativas directamente a un juez de inmigración, sin realizar antes la entrevista de asilo.

La norma entró en vigor el mismo día de su publicación y también se aplica a ciertos expedientes que ya estaban pendientes. El DHS recibirá comentarios públicos durante 60 días, pero la medida ya se encuentra vigente mientras se desarrolla ese proceso.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció un cambio en el proceso de asilo del Uscis para acelerar la resolución de casos pendientes y reforzar la política migratoria de la administración Trump Fotomontaje editado con IA

El organismo explicó que el objetivo es reducir la acumulación de asuntos pendientes y evitar que algunos pedidos sean revisados primero por un oficial del Uscis y luego nuevamente por un tribunal de inmigración.

La disposición no establece diferencias por nacionalidad y puede alcanzar tanto a solicitudes futuras como a ciertos casos afirmativos ya pendientes. La remisión sin entrevista se limita a personas que no mantienen otra base legal para permanecer en Estados Unidos y cuyo expediente permita considerar que están impedidas de solicitar o recibir asilo, no reúnen los méritos discrecionales o no son elegibles por el fondo del caso.

Qué cambia en el trámite de asilo para los migrantes en EE.UU.

Hasta ahora, el Uscis generalmente ofrecía una entrevista a todos los solicitantes de asilo afirmativo antes de adoptar una decisión o remitir el expediente. Con la nueva regla, un oficial podrá revisar la solicitud y las pruebas disponibles y enviarla a la corte sin entrevista cuando determine que el caso no puede ser aprobado o no merece una concesión discrecional.

El Uscis continuará realizando una entrevista antes de conceder o denegar directamente el asilo. La omisión solo se aplica a determinados expedientes que serán remitidos a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración.

Qué explicó el Uscis sobre la medida oficial

El director del Uscis, Joseph Edlow, afirmó que el sistema debe concentrar sus recursos en quienes presentan pedidos legítimos de protección.

En el comunicado oficial, sostuvo que durante años el procedimiento fue utilizado para extender la permanencia de algunas personas en EE.UU. mientras sus trámites seguían abiertos. Según el funcionario, el cambio permitirá destinar más recursos a resolver las peticiones con mayor rapidez.

Por su parte, el asesor jurídico general del DHS, James Percival, señaló que la acumulación de procesos representa uno de los principales desafíos para la aplicación de las leyes migratorias. En tanto, aseguró que la modificación busca mejorar la eficiencia del sistema.

El director del Uscis, Joseph Edlow, afirmó que el sistema debe concentrar sus recursos en quienes presentan pedidos legítimos de protección Imagen ilustrativa generada con IA

Qué seguirá igual para los venezolanos con trámites pendientes

La nueva disposición no cambia los requisitos para solicitar asilo ni implica una aprobación o un rechazo automático. Cada pedido será analizado de forma individual conforme a la legislación migratoria vigente. Los jueces de inmigración se mantienen como los encargados de decidir si corresponde conceder o negar la protección.

Asimismo, el DHS no informó cuántos ciudadanos venezolanos podrían quedar alcanzados por este procedimiento ni publicó un desglose por nacionalidad. Por ese motivo, todavía no es posible determinar el alcance concreto de la medida sobre esa comunidad.