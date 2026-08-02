Nueva regla del Uscis: qué pasará con los migrantes cubanos con casos de asilo pendiente en agosto 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una nueva regla para remitir solicitudes de asilo a jueces de inmigración sin entrevistas previas. La medida impacta directamente en los migrantes cubanos con casos pendientes.

Sin entrevista: la nueva regla del Uscis para los casos de asilo pendientes

La nueva norma otorga facultades al Uscis para derivar expedientes de asilo directamente ante tribunales de inmigración. Esta disposición afecta a todos los extranjeros, entre los que se incluyen los ciudadanos cubanos con procesos abiertos en el país.

Ahora el Uscis podrá enviar casos de asilo directamente a los jueces de inmigración sin necesidad de entrevistar al solicitante Imagen ilustrativa generada con IA

Según argumentó la agencia gubernamental en un comunicado oficial, se aplicó este cambio para disminuir la acumulación de solicitudes pendientes. La iniciativa busca priorizar la resolución de forma más rápida y combatir las demoras en los procedimientos migratorios.

Las autoridades señalaron que el esquema actual presenta un uso indebido para dilatar procesos y conseguir permisos de trabajo. “El sistema de asilo estadounidense existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas, y esta norma contribuirá a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de esas solicitudes, en lugar de a quienes buscan aprovecharse del sistema para eludirlo”, declaró el director del Uscis, Joseph Edlow.

Qué cambia con la nueva regla del Uscis

El sistema anterior obligaba al Uscis a resolver las solicitudes “afirmativas” de los casos de asilo, mientras los jueces de inmigración evaluaban casos “defensivos”. En ese marco, la nueva normativa elimina esa obligación y le permite a la agencia federal remitir el expediente al juez sin antes realizar una entrevista con el solicitante.

Este cambio procesal entra en vigor de manera inmediata en todo el territorio estadounidense. Sin embargo, las autoridades informaron que recibirán comentarios para, posteriormente, publicar la norma definitiva.

El Uscis aseguró que abrirá un proceso de comentarios públicos sobre su nueva norma para los casos de asilo pendientes Fotomontaje editado con IA

El cambio reduce el tiempo que los funcionarios y magistrados usan para resolver cada expediente. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) impulsó la directiva para cumplir mandatos presidenciales.

“Mi oficina trabaja a diario con los departamentos de inmigración del DHS para mejorar la eficiencia y cumplir con el mandato del presidente. Esta norma lograría precisamente eso”, señaló James Percival, asesor jurídico general del área de gobierno.

Otra mala noticia para cubanos: el fallo sobre permisos de trabajo y asilo que los excluye

Un juez federal bloqueó temporalmente la medida que reducía la vigencia de los permisos de trabajo para ciertos extranjeros. Esta decisión judicial, emitida por el magistrado Nathaniel Gorton, permanecerá vigente al menos hasta el 5 de agosto.

Así fue el reclamo de miles de cubanos que permanecen en EE.UU. alejados de sus familias

Según Reuters, los principales beneficiarios de esta resolución judicial emitida recientemente son los titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) procedentes de El Salvador, Sudán y Ucrania.

Asimismo, la medida protege de manera temporal a determinados solicitantes de asilo involucrados en la demanda colectiva que fue presentada en la justicia.

Sin embargo, los migrantes cubanos no reciben ningún tipo de beneficio ni modificación en sus normas actuales, dado que Cuba no cuenta con una designación vigente de este estatus dentro del sistema estadounidense.