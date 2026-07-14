Nuevos controles: el DHS y países del Caribe compartirán datos biométricos para el control migratorio

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció recientemente la firma de un memorando de cooperación que posibilita una asociación para el intercambio de datos biométricos. La alianza fue concretada con la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad de la Comunidad del Caribe (IMPACS), que reúne a más de 15 países de la zona.

El DHS firmó un memorando: los países del Caribe con los que compartirá datos biométricos

A través de un comunicado de prensa, el DHS confirmó la firma del acuerdo en Washington D. C. Las autoridades firmantes fueron Rob Law, subsecretario de Estrategia, Política y Planes del DHS, y el teniente coronel Michael Jones, Director Ejecutivo de IMPACS.

La firma del nuevo acuerdo del DHS corresponde al primer acuerdo multilateral de intercambio de información biométrica, según las autoridades Imagen ilustrativa generada con IA

“La firma de este memorando de cooperación marca el primer acuerdo multilateral de intercambio de información biométrica del DHS”, declaró Law. En esa línea, se refirió al impacto que espera que tenga el memorando.

“Esto fortalecerá la cooperación entre el DHS e IMPACS en materia de seguridad fronteriza y control migratorio”, agregó. Actualmente, el IMPACS está integrado por 15 naciones:

Antigua y Barbuda

Bahamas

Barbados

Belice

Dominica

Granada

Guyana

Haití

Jamaica

Montserrat

Santa Lucía

San Cristóbal y Nieves

San Vicente y las Granadinas

Surinam

Trinidad y Tobago

Asimismo, Anguila, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Guyana Francesa, Martinica y las Islas Turcas y Caicos figuran como estados asociados, según el sitio web oficial.

Cómo funciona el memorando firmado por el DHS y países del Caribe

El documento compartido por las autoridades estadounidenses señala que el memorando establece un marco para consultas automatizadas e intercambios de datos con el fin de respaldar la evaluación, verificación e investigación de migrantes.

El objetivo es identificar a personas que puedan “representar riesgos para la seguridad o la inmigración” de EE.UU. y los Estados miembros y miembros asociados de IMPACS.

El acuerdo firmado por el DHS busca identificar riesgos de seguridad mediante los datos biométricos de los migrantes Imagen ilustrativa generada con IA

A partir de la entrada en vigor del acuerdo, la agencia de seguridad nacional dispondrá de más información para el proceso de identificación de migrantes en los controles. El intercambio de datos biométricos suele incluir la comparación de huellas dactilares o reconocimiento facial para verificar la identidad de una persona durante investigaciones de seguridad.

En el comunicado, EE.UU. no detalló cuándo comenzará a operar el sistema, qué datos específicos se compartirán ni cuáles serán los plazos de implementación del memorando.

Qué es el IMPACS del Caribe que firmó un acuerdo con el DHS

La entidad que reúne a más de 15 países del Caribe se define en su portal como “el centro neurálgico de la nueva arquitectura multilateral de gestión de la delincuencia y la seguridad de la región”. Entre otras funciones, la organización se encarga específicamente de:

Aplicar medidas acordadas en materia de delincuencia y seguridad.

Desarrollar y poner en marcha proyectos para el logro de los objetivos.

Asesorar sobre las respuestas regionales adecuadas a las medidas de seguridad y contra la delincuencia, con base en investigaciones y análisis.

Ejecutar proyectos regionales relacionados con la delincuencia y la seguridad.

Servir como centro de intercambio de información relevante en materia de delincuencia y seguridad.

Con el nuevo memorando firmado, el DHS cerró una alianza clave para la identificación de inmigrantes procedentes de los países participantes, así como para cooperar en futuras medidas.