Es oficial: la regla de los seis meses en el pasaporte que se aplica en aeropuertos de Nueva York, Florida y California

Los visitantes que llegan a aeropuertos de Nueva York, Florida, California y el resto de Estados Unidos deben prestar atención a la fecha de vencimiento de su pasaporte: el documento tiene que conservar una vigencia mínima de seis meses después de la estadía prevista, aunque más de 100 nacionalidades están exceptuadas de esta regla.

¿Cómo funciona la regla de los seis meses en el pasaporte?

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) establece que el documento debe conservar una vigencia mínima de medio año después de la permanencia planificada en territorio estadounidense.

La fecha registrada en el sello o en el formulario I-94 establece hasta cuándo puede permanecer el extranjero, aunque su visa venza durante el viaje CBP

Sin embargo, algunos ciudadanos de los países comprendidos en convenios específicos solo necesitan que su pasaporte permanezca vigente durante todo el período de estadía previsto.

Los países latinoamericanos exceptuados del requisito adicional

La lista oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incluye a ciudadanos de numerosos países de América Latina y el Caribe que no tienen que contar con seis meses adicionales de vigencia en el pasaporte después de la estadía prevista. Entre los incluidos en la lista se encuentran:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Antigua y Barbuda

Aruba

Bahamas

Barbados

Belice

Bermudas

Dominica

Granada

Guyana

Haití

Jamaica

República Dominicana

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Surinam

Trinidad y Tobago

La lista se completa con otros 95 países y territorios: 43 de Europa, 27 de Asia, 16 de África, siete de Oceanía y dos del resto de América.

Los requisitos para viajar sin visa a Estados Unidos

Existe un Programa de Exención de Visa que permite a ciudadanos de determinados países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios durante un máximo de 90 días sin tramitar ese permiso. En América Latina, Chile es el único país incluido. La nómina también comprende 32 naciones europeas, siete asiáticas y dos de Oceanía.

Antes de abordar un avión o una embarcación con destino a Estados Unidos, los beneficiarios deben contar con una autorización vigente del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). Cada integrante de la familia, incluidos niños y bebés, necesita su propio pasaporte.

El documento debe ser electrónico, contener un chip incorporado y cumplir los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. La misma condición se aplica a los pasaportes temporales o de emergencia utilizados bajo este programa.

Chile es el único país latinoamericano incluido en el programa que permite viajar por turismo o negocios durante un máximo de 90 días sin visa CBP

¿La visa garantiza el ingreso por un aeropuerto estadounidense?

Una visa habilita al extranjero a presentarse en un puerto de entrada y solicitar autorización, pero no asegura su admisión. Los funcionarios de la CBP tienen la facultad de permitir o rechazar el ingreso y determinar cuánto tiempo puede permanecer cada persona.

Cuando autorizan la entrada, registran el período concedido mediante un sello o el formulario I-94. Esa fecha determina hasta cuándo puede quedarse el visitante, incluso si la visa vence durante la estadía.

Una visa estadounidense todavía vigente en un pasaporte vencido también puede utilizarse junto con un pasaporte nuevo y válido, siempre que ambos sean del mismo país, la visa no esté dañada y corresponda al propósito del viaje.