Oficial y confirmado por Uscis: el grupo de migrantes que perdería el TPS el 27 de noviembre de 2026 en EE.UU.

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Líbano recibieron una prórroga automática que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante algunos meses más. Sin embargo, la medida también fija una fecha clave: el 27 de noviembre de 2026.

El alcance de la extensión del TPS para ciudadanos del Líbano

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) oficializó una medida que impacta directamente a los migrantes originarios de Líbano. Según lo publicado en el Registro Federal, la designación para este país fue extendida de manera automática.

Esta decisión responde a una disposición legal que protege a los beneficiarios cuando el Secretario de Seguridad Nacional no logra determinar, con al menos 60 días de antelación al vencimiento, si las condiciones del país de origen aún justifican la permanencia del estatus.

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Debido a eventos críticos desarrollados durante marzo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no pudo completar una evaluación exhaustiva a tiempo, lo que resultó en la extensión automática del beneficio desde el 28 de mayo hasta el 27 de noviembre de 2026.

Situación de los beneficiarios del TPS y documentos de trabajo

La extensión no requiere de un nuevo proceso de registro para quienes ya cuentan con el estatus. Sin embargo, es fundamental comprender cómo esta prórroga afecta la documentación laboral:

La medida se activó de forma automática al no completarse la evaluación oficial de las condiciones de seguridad en el país de origen dentro del plazo de 60 días previos al vencimiento original Freepik

Se extiende automáticamente la validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) previamente emitidos bajo la designación de Líbano hasta el 27 de noviembre de 2026.

Los beneficiarios que posean un EAD con fecha de vencimiento original del 27 de mayo no necesitan realizar ningún trámite adicional para validar su permiso de trabajo durante este semestre extra.

Quienes deseen obtener un nuevo EAD con la fecha de expiración actualizada impresa en la tarjeta pueden presentar el Formulario I-765, abonando las tarifas correspondientes.

Mientras los migrantes mantengan su elegibilidad, podrán permanecer en el país norteamericano sin riesgo de deportación y conservar su autorización laboral. No obstante, el Uscis recuerda que esta es una medida temporal sujeta a revisión constante por parte del gobierno de Estados Unidos.

Preparativos ante el vencimiento del 27 de noviembre para los ciudadanos del Líbano

El 27 de noviembre representa una fecha límite inamovible en el calendario actual. La administración fue enfática al señalar que, previo a este día, se llevará a cabo una revisión profunda de las condiciones prevalecientes en Líbano.

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Ante este escenario, el Uscis aconseja a los actuales beneficiarios que aprovechen este periodo de gracia para evaluar sus opciones a largo plazo.

Estas son las recomendaciones puntuales: