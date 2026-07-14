Formulario I-485: el Uscis actualiza quiénes pueden obtener la green card sin tener que pasar por una entrevista

Solicitar la residencia permanente en Estados Unidos mediante el formulario I-485 no implica, en todos los casos, asistir a una entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). La información actualizada de la agencia confirma que puede eximir ese requisito cuando, tras revisar la documentación presentada, considera que existen elementos suficientes para resolver la solicitud.

¿Quiénes podrían obtener la green card sin entrevista?

La exención no se aplica de manera automática. Cada caso es analizado por separado y la decisión depende del contenido del expediente, la evidencia aportada y la ausencia de situaciones que requieran una verificación adicional por parte de un oficial migratorio.

El Uscis tiene la autoridad para eximir de la entrevista a ciertos solicitantes de ajuste de estatus para obtener la green card Imagen ilustrativa generada con IA

A través de su sitio web, el Uscis también recuerda que presentar la solicitud completa desde el inicio puede reducir demoras durante el proceso. Entre los documentos considerados clave figura el formulario I-693, correspondiente al examen médico de inmigración y al registro de vacunación.

Las directrices del organismo migratorio identifican varios grupos cuyos integrantes podrían recibir una exención de entrevista, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y la agencia no detecte elementos que justifiquen una revisión presencial. Entre ellos se encuentran:

Los padres de ciudadanos estadounidenses

Los hijos solteros menores de 14 años de ciudadanos o residentes permanentes legales

Los solicitantes cuya falta de elegibilidad sea evidente conforme a la legislación migratoria

Quienes tramitan la residencia por motivos laborales, junto con sus familiares, siempre que cada integrante reúna las condiciones para acceder a esa exención

La agencia aclara que pertenecer a una de estas categorías no garantiza la eliminación de la entrevista. El Uscis mantiene la facultad de convocar al solicitante cuando considere que esa instancia resulta necesaria para confirmar la información presentada o determinar si cumple con los requisitos legales.

La decisión de otorgar una exención de entrevista se toma caso por caso tras considerar toda la evidencia relevante en el registro del solicitante Imagen ilustrativa generada con IA

La documentación completa puede acelerar el proceso

Uno de los aspectos destacados por el Uscis es la importancia de presentar toda la evidencia inicial al momento de enviar el formulario I-485. Un expediente completo facilita la revisión del caso y puede evitar solicitudes posteriores de documentación adicional.

Dentro de esos documentos figura el I-693, que debe ser completado por un médico autorizado. Cuando la solicitud se presenta por correo, el examen médico debe permanecer dentro del sobre sellado entregado por el profesional.

En los casos de presentación electrónica, el solicitante debe cargar una copia digital del documento y conservar el original para una eventual revisión. La agencia señala que incluir este formulario desde el comienzo puede evitar la emisión de una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés), un trámite que suele extender los tiempos de resolución y que, además, puede disminuir las posibilidades de que el expediente sea aprobado sin entrevista.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Cuándo el Uscis suele exigir una entrevista

Aunque un solicitante pueda encuadrar dentro de las categorías con posibilidad de exención, existen situaciones en las que Uscis normalmente programa una entrevista presencial. Entre ellas figuran:

Los casos relacionados con ingresos al país sin inspección

Antecedentes penales

Cuestiones vinculadas con la seguridad nacional

Sospechas de fraude

Problemas reiterados con la toma de huellas dactilares

Respuestas que requieren aclaraciones dentro del formulario I-485

Determinadas condiciones médicas que no pueden resolverse únicamente mediante el intercambio de documentación

En esos escenarios, el organismo considera que la comparecencia personal es necesaria para completar la evaluación antes de emitir una decisión sobre el ajuste de estatus. Además, el Uscis también advierte que la ausencia del I-693 al presentar la solicitud puede generar consecuencias para el trámite de la green card.

Dependiendo del caso, la agencia puede rechazar el I-485 cuando el examen médico es obligatorio y no fue incluido. Si la solicitud continúa en proceso, es posible que el organismo migratorio emita una Solicitud de Evidencia para requerir el documento, lo que retrasa la resolución del expediente.