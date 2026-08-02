Atención migrantes: qué pasará con las redadas del ICE en agosto 2026, según abogados de inmigración

Abogados expertos en leyes migratorias alertaron sobre un escenario complejo para la comunidad migrante en Estados Unidos de cara al mes de agosto. Según advirtieron, el incremento del presupuesto para el control fronterizo y la seguridad interior anticipa una etapa de mayor vigilancia y redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Redadas del ICE en agosto de 2026: abogados anticipan más operativos y arrestos

Los abogados Noemí Ramírez y Víctor Nieblas advirtieron que las redadas del ICE serán más frecuentes durante agosto. Esto se debe a que la administración federal destinó recursos para la contratación de más agentes y la adquisición de tecnología de rastreo avanzada.

Expertos en inmigración advierten que habrá más redadas callejeras del ICE en agosto de 2026 Eric Thayer - FR171986 AP

Según señalaron los especialistas en diálogo con Univisión, los arrestos podrían producirse en las calles, a la salida de tribunales penales y durante comparecencias periódicas ante las autoridades migratorias. La inversión económica facilita la localización de personas indocumentadas en diversos espacios públicos.

Al respecto, Ramírez señaló: “Creen que un indocumentado ya es un criminal porque rompió la ley, porque está aquí sin ningún tipo de documentación. No ven su aporte por tantos años a la comunidad”.

Centros de detención del ICE: denuncian sobrepoblación, fallas médicas y restricciones legales

El panorama dentro de las cárceles migratorias también es desalentador, según los reportes de los defensores legales. Los colegiados señalaron que los centros de detención enfrentan problemas de sobrepoblación que afectan la salud física y mental de los internos.

Asimismo, denunciaron deficiencias en servicios de alimentación y salud para los detenidos. Los abogados también denunciaron demoras o incumplimientos en la ejecución de órdenes judiciales que disponían liberaciones o nuevas audiencias sobre la detención. “Los tienen en un centro de detención sobrepoblado en el que no hay suficiente comida ni cuidado. Abusos por todos lados”, denunció Ramírez.

Los abogados también denunciaron que habrá superpoblación en centros de detención Imagen Ilustrativa generada con IA

Según la abogada, el sistema actual dificulta el acceso a una representación legal adecuada desde el momento inicial del arresto. En ese marco, se rompen los derechos constitucionales de los detenidos al negarles la posibilidad de comunicarse con sus abogados de forma oportuna.

Cortes de inmigración: expertos alertan por cierres anticipados y falta de independencia

La crisis migratoria también alcanza a los tribunales, encargados de decidir el destino de miles de familias. Los especialistas afirmaron que existe una pérdida de la independencia de los tribunales de inmigración y en la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Según consignaron, los jueces reciben guías que fomentan la denegación de casos de forma masiva y prematura. Por ello, en la actualidad se publican cientos de resoluciones semanales que resultan en fallos desfavorables para los extranjeros.

Los expertos adjudicaron esta tendencia a una subordinación de los empleados de justicia hacia las directrices del gobierno de Donald Trump. Entienden que los juicios se cierran por “evidencia débil” antes de que los acusados puedan ejercer su defensa de forma completa.

Así fue el operativo de Brownsville, Texas, en el que el ICE esposó a dos ciudadanos estadounidenses

“Las personas ya ni pueden presentar su caso en total porque se los niegan antes. Les dicen: ‘su caso está tan débil que no vamos a llegar a presentarlo, lo vamos a cerrar aquí’”, señaló Ramírez.

Bajo ese contexto, sostuvieron que la falta de independencia judicial convierte al proceso migratorio en un trámite administrativo sin oportunidades de éxito para el solicitante extranjero. Los abogados insisten en que la comunidad debe estar informada ante la ausencia de un debido proceso justo en los próximos meses.