Permiso de trabajo: el Uscis aumenta algunos EAD a US$570, pero deja otras renovaciones sin cambios

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificará desde el 16 de octubre de 2026 algunas tarifas vinculadas con el permiso de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés). El ajuste alcanza determinadas solicitudes iniciales de autorización de empleo, mientras que varias renovaciones y extensiones conservarán los valores actuales.

Qué permisos de trabajo costarán US$570

La tarifa de tres solicitudes iniciales de autorización de empleo presentadas mediante el Formulario I-765 pasará de US$560 a US$570. El nuevo monto corresponde al EAD inicial para solicitantes de asilo, para determinadas personas con parole válido por un año y para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Las nuevas actualización de los formularios I-539 e I-765 que serán obligatorias a partir del 15 de septiembre Imagen creada con IA

La actualización fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el Federal Register el 1° de octubre. Las nuevas cantidades corresponden al año fiscal 2027 y fueron calculadas de acuerdo con el mecanismo de ajuste por inflación establecido por H.R. 1.

En los tres casos, el aumento será de US$10. El cálculo parte de una variación de 3,36% en el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) entre julio de 2025 y julio de 2026. La normativa establece que la mayoría de estas tarifas se redondean hacia abajo al siguiente múltiplo de US$10.

Qué renovaciones del Uscis mantienen el costo actual

La actualización no modifica todas las tarifas del Formulario I-765. La renovación o extensión del EAD para solicitantes de asilo continuará en US$275. El aviso señala que H.R. 1 no establece un ajuste por inflación para esa tarifa.

También seguirá en US$280 la renovación o extensión del EAD asociado con un parole válido por un año. El mismo valor se mantendrá para la renovación o extensión del EAD basado en TPS y para el EAD de re-parole.

En estos casos, el cálculo inflacionario no genera un aumento después de aplicar las reglas de redondeo previstas por la ley. Por eso, quienes presenten una renovación no tendrán necesariamente que pagar más a partir de octubre.

Algunos venezolanos con TPS pueden mantener vigente su permiso de trabajo aunque el EAD muestre una fecha vencida Fotomontaje realizado con IA

Cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas tarifas del Uscis

El cambio forma parte de la actualización anual de las tarifas migratorias introducida por H.R. 1, conocida como One Big Beautiful Bill Act. La ley estableció nuevos cargos y dispuso que determinadas tarifas sean ajustadas anualmente de acuerdo con la inflación.

Para el año fiscal 2027, el Uscis tomó como referencia el CPI-U de julio de 2025 y julio de 2026. El índice pasó de 323,048 a 333,918, una variación de aproximadamente 3,36%.

La entidad explicó que el mecanismo busca mantener actualizados los valores establecidos por la ley y sostuvo que “la metodología utilizada garantiza que las tarifas acompañen la inflación, tal como fue establecido por el Congreso en H.R. 1”. El organismo señaló que este sistema permite actualizar los valores de acuerdo con el mandato establecido por la legislación.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Las nuevas tarifas se aplicarán a las solicitudes que tengan matasellos del 16 de octubre de 2026 o posteriores. El aviso establece que las presentaciones enviadas desde esa fecha sin el monto correcto podrán ser rechazadas.

El ajuste también modifica otras tarifas administradas por el Uscis. La solicitud de TPS mediante el Formulario I-821 pasa de US$510 a US$520, mientras que la tarifa de inmigración mediante el Formulario I-131 aumenta de US$1020 a US$1050.