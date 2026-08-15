¿Puedo volar dentro de EE.UU. con un pasaporte extranjero en agosto de 2026? TSA lo acepta, pero el ICE revisa esto

Diversos informes detallan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realiza detenciones de ciudadanos extranjeros durante vuelos nacionales dentro de Estados Unidos gracias a un intercambio de datos con la Administración de Seguridad del Transporte. Esta situación genera interrogantes sobre los controles vigentes en los aeropuertos del país durante este mes.

Qué revisa el ICE en los vuelos nacionales y documentos obligatorios

Los agentes federales de migración tuvieron acceso a las fechas de vencimiento del formulario I-94, los pasaportes y las visas de no inmigrante de los pasajeros. De acuerdo con un reporte de la firma de abogados Tafapolsky Smith LLP, esta información procede del intercambio de registros entre el ICE y la TSA.

El acuerdo estipula que el ICE almacenará la información recibida de la TSA en su propio repositorio de datos Imagen general con IA

Según el informe, los oficiales de migración buscan detectar a personas con permisos vencidos o solicitudes pendientes. De hecho, algunos extranjeros autorizados a permanecer legalmente en EE.UU. sufrieron detenciones por confusiones administrativas.

Por ello, cada ciudadano extranjero que se encuentra en territorio estadounidense debe llevar consigo un pasaporte original. También se exige una copia impresa del registro de admisión I-94 vigente. Asimismo, las autoridades recomiendan evitar vuelos internos a los no inmigrantes cuyos plazos de estadía hayan expirado. Esta medida preventiva aplica incluso para quienes presentaron solicitudes de extensión a tiempo.

Los abogados aconsejan portar la notificación de aprobación I-797 original cuando corresponda. La posesión de estos documentos reduce las posibilidades de arrestos arbitrarios en las terminales aéreas.

Documentos permitidos por la TSA para viajar dentro de EE.UU.

A pesar de que el ICE tenga acceso a ciertos documentos y haya realizado arrestos a migrantes, la TSA permite que pasajeros con pasaporte extranjero vuelen dentro de EE.UU. Entre todos los documentos válidos, se encuentran:

Pasaportes estadounidenses

Tarjetas de pasaporte

Tarjetas de residente permanente

Licencias de conducir estatales que cumplen con los requisitos de Real ID

Pasaportes emitidos por gobiernos extranjeros para pasajeros internacionales y residentes.

Tarjetas de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés)

Las tarjetas de viajero de confianza del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)

Identificaciones militares

Tarjetas de cruce fronterizo

Además, la TSA acepta documentos de identidad caducados hasta dos años después de su fecha de vencimiento. Los menores de 18 años no necesitan presentar identificación para viajar en vuelos nacionales. Las credenciales de marino mercante y las tarjetas de identificación para veteranos también son aceptadas.

El ICE implementó una nueva estrategia para arrestar y deportar a personas en aeropuertos de todo Estados Unidos Imagen creada con IA

Cifras de arrestos del ICE en aeropuertos

La agencia federal arrestó a más de 800 personas tras recibir información compartida por funcionarios de seguridad aeroportuaria. Estos datos corresponden al período comprendido entre el inicio de la administración de Donald Trump y febrero de 2026.

Los datos internos de Reuters mostraron que la TSA proporcionó registros de más de 31.000 viajeros. Esta recopilación masiva comenzó a aplicarse para tareas de control migratorio rutinario.

El Programa de Vuelo Seguro de la TSA fue creado originalmente en 2007 como una medida antiterrorista. Las autoridades modificaron su uso para rastrear a infractores de las leyes de inmigración.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

El despliegue de agentes en más de una docena de aeropuertos comenzó en marzo pasado. Esta medida respondió a bloqueos presupuestarios y protestas del personal de seguridad en las terminales. Ante esta situación, los legisladores demócratas criticaron la presencia de agentes migratorios en los aeropuertos. Diversas cartas enviadas al secretario de Seguridad Nacional exigen el retiro inmediato del personal.