Qué es y cómo funciona el muro inteligente que avanza en la frontera entre EE.UU. y México

La administración Donald Trump acelera la construcción del denominado muro inteligente, un sistema de seguridad que cuenta con infraestructura física y herramientas de monitoreo para reforzar el control de la frontera entre Estados Unidos y México. La iniciativa es parte de la estrategia migratoria impulsada por la Casa Blanca y contempla nuevas obras en distintos sectores del límite internacional.

Qué es el muro inteligente que impulsa Donald Trump

El programa cuenta con un presupuesto de 46.000 millones de dólares aprobado por el Congreso y prevé la incorporación de barreras, equipamiento de detección y plataformas de análisis de datos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) publica actualizaciones periódicas sobre el avance de los trabajos mediante un mapa interactivo oficial.

El proyecto volvió a captar atención en las últimas semanas después de que la administración federal acelerara nuevos contratos de construcción y ampliara el despliegue de equipamiento tecnológico en distintos sectores de la frontera sur.

De acuerdo con NBC News, la estrategia busca complementar las barreras físicas con sistemas capaces de detectar movimientos en tiempo real y mejorar la capacidad de respuesta de los agentes.

A diferencia de los proyectos tradicionales centrados exclusivamente en barreras físicas, el denominado muro inteligente integra distintos recursos dentro de una misma red operativa.

La CBP detalla que el esquema incluye cercas de acero, estructuras secundarias de refuerzo, barreras fluviales, caminos para patrullaje e infraestructura complementaria destinada a facilitar las tareas de control en zonas de difícil acceso.

En algunos sectores, las estructuras alcanzan hasta 30 pies (9,1 metros) de altura. Sin embargo, el proyecto no se limita a la construcción de barreras, sino que incorpora equipamiento diseñado para ampliar la capacidad de observación de los agentes.

Las autoridades sostienen que el objetivo es mejorar la identificación de actividades irregulares y reducir los tiempos de respuesta ante cruces no autorizados, además de posibles operaciones de contrabando.

El proyecto volvió a captar atención en las últimas semanas después de que la administración federal acelerara nuevos contratos de construcción (AP Foto/Andres Leighton, Archivo) Andres Leighton - FR171260 AP

Qué tecnología utiliza el muro inteligente en la frontera

Uno de los componentes más importantes del proyecto es la incorporación de herramientas tecnológicas en áreas donde las condiciones geográficas dificultan la instalación de infraestructura convencional.

Entre los dispositivos utilizados figuran cámaras de alta resolución, radares terrestres, equipos infrarrojos y torres de vigilancia capaces de observar amplias extensiones de terreno desde puntos estratégicos.

El sistema también incorpora unidades móviles que pueden trasladarse según las necesidades operativas de la Patrulla Fronteriza. Además, algunas torres autónomas incorporan herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar imágenes en tiempo real y generar alertas automáticas cuando detectan movimientos previamente definidos como relevantes para los agentes.

Otro elemento clave son los cables de fibra óptica instalados bajo tierra. Estos dispositivos registran vibraciones y desplazamientos en áreas remotas.

Cuánto mide la frontera y qué parte tendrá barreras físicas

De acuerdo con los datos publicados por la CBP, la frontera entre EE.UU. y México tiene una extensión aproximada de 1954 millas (3145 kilómetros).

Antes del regreso de Trump a la Casa Blanca ya existían alrededor de 644 millas (1036 kilómetros) de barrera primaria y otras 75 millas (121 kilómetros) de infraestructura secundaria que cumplían con los estándares operativos de la Patrulla Fronteriza.

La información publicada por la agencia muestra que cerca de 535 millas (861 kilómetros) de territorio no contarán con estructuras físicas debido a las características del terreno. En esos sectores, la estrategia se apoyará principalmente en equipamiento de detección, observación remota y análisis automatizado de información.

Especialistas sostienen que el despliegue de equipamiento avanzado no elimina los flujos migratorios (AP Foto/Matt York, Archivo) Matt York - AP

Por qué el proyecto de la CBP genera críticas

Organizaciones de derechos civiles advirtieron a NBC News que la expansión de herramientas de monitoreo podría aumentar la vigilancia sobre residentes que viven cerca de la frontera y generar preocupaciones vinculadas con la privacidad.

Otros especialistas sostienen que el despliegue de equipamiento avanzado no elimina los flujos migratorios, sino que puede provocar cambios en las rutas utilizadas por quienes intentan ingresar a EE.UU. sin autorización.