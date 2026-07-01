Registro migratorio en EE.UU.: los documentos que ahora sirven de prueba ante el ICE

La nueva regla final vigente desde el 29 de junio actualiza el listado de documentos que sirven como prueba de registro migratorio en Estados Unidos. La medida también mantiene la obligación de portar esa constancia para los extranjeros mayores de edad ante revisiones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué documentos sirven como prueba ante el ICE

El listado actualizado en el Federal Register reúne las constancias que pueden acreditar el estatus de una persona ante una verificación migratoria del ICE.

El I-94 y sus variantes acreditan admisiones, parole y ciertos permisos de salida Fotomontaje realizado con IA

Entre ellas aparecen:

I-94 , I-94A o I-94W, para extranjeros admitidos como no inmigrantes y personas con parole.

, I-94A o I-94W, para extranjeros admitidos como no inmigrantes y personas con parole. I-95 , para tripulantes que llegan por barco o avión.

, para tripulantes que llegan por barco o avión. I-184 , para tripulantes que llegan por barco.

, para tripulantes que llegan por barco. DSP-150 , tarjeta de visa B-1/B-2 y cruce fronterizo, para ciudadanos de México residentes en México.

, tarjeta de visa B-1/B-2 y cruce fronterizo, para ciudadanos de México residentes en México. I-221 , para extranjeros contra quienes se inician procedimientos de deportación.

, para extranjeros contra quienes se inician procedimientos de deportación. I-221S , para extranjeros contra quienes se inician procedimientos de deportación con orden de arresto.

, para extranjeros contra quienes se inician procedimientos de deportación con orden de arresto. I-551 , tarjeta de residente permanente.

, tarjeta de residente permanente. I-766 , documento de autorización de empleo.

, documento de autorización de empleo. I-860 , para extranjeros declarados inadmisibles y con orden de remoción expedita.

, para extranjeros declarados inadmisibles y con orden de remoción expedita. I-862 , aviso de comparecencia, para extranjeros contra quienes se inician procedimientos de remoción.

, aviso de comparecencia, para extranjeros contra quienes se inician procedimientos de remoción. I-863 , aviso de remisión a un juez de inmigración.

, aviso de remisión a un juez de inmigración. I-871 , para extranjeros que reingresaron ilegalmente y tienen reinstalada una orden previa de remoción.

, para extranjeros que reingresaron ilegalmente y tienen reinstalada una orden previa de remoción. Uscis Proof of Alien G-325R Registration , un certificado generado para quienes completan el registro mediante el formulario G-325R . Ese documento queda disponible en la cuenta digital del solicitante y puede descargarse en PDF.

, un certificado generado para quienes completan el registro mediante el . Ese documento queda disponible en la cuenta digital del solicitante y puede descargarse en PDF. Documento aprobado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), o equivalente electrónico, para NEXUS, SENTRI, FAST y Global Entry.

Cómo se obtiene la prueba del formulario G-325R

El formulario G-325R funciona como una vía general para extranjeros no registrados. Para usarlo, la persona debe crear una cuenta en myUSCIS, o abrir una cuenta para su hijo, y completar allí la solicitud.

Después de esa presentación, el sistema inicia el proceso para una cita biométrica en un Centro de Asistencia en Solicitudes de Uscis (ASC, por sus siglas en inglés). En esa instancia se toman huellas digitales, fotografía y firma.

No mostrar la prueba de registro en un control del ICE puede derivar en sanciones penales Magnific

Cuando la persona completa esa cita, el sistema genera la constancia USCIS Proof of Alien G-325R Registration con un identificador único. En los casos en que no se exige la toma de huellas, la prueba se genera después de recibir el formulario.

Todos los migrantes mayores de 18 años en el registro deben llevar una constancia

La normativa mantiene la obligación de portar prueba de registro para los extranjeros registrados de 18 años o más. La norma exige que esa constancia esté en poder de la persona en todo momento.

El incumplimiento puede ser considerado un delito menor. La sanción prevista puede incluir una multa de hasta US$5000, prisión por no más de 30 días, o ambas medidas.

Las reglas sobre el registro de migrantes para menores de edad

Los padres o tutores legales deben asegurar el registro de los jóvenes de 14 años alcanzados por la norma. Cuando el menor alcanza esa edad, debe solicitar el documento y la toma de huellas dentro de los 30 días siguientes.

La disposición también aclara el caso de residentes permanentes legales que cumplen 14 años mientras están fuera de EE.UU. Al regresar, deben iniciar el trámite correspondiente para reemplazar la tarjeta de residencia permanente dentro de los 30 días.