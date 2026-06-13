Revocación automática de visas: revelan que la CBP prohíbe la entrada a EE.UU. a camioneros con infracciones previas

Bajo la administración del presidente Donald Trump, las autoridades federales de Estados Unidos reforzaron la aplicación de las reglas de cabotaje para camioneros extranjeros con visa B-1. La medida apunta a conductores que transportan carga doméstica entre dos puntos de EE.UU., una práctica prohibida para esta clasificación migratoria. Organizaciones fronterizas reportan la revocación de visas de choferes mexicanos por sus infracciones.

Cómo la CBP prohíbe la entrada a EE.UU. a ciertos choferes

Según Overdrive, especializado en transporte, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) confirmó que utiliza intercambio de datos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para reforzar las consecuencias contra conductores extranjeros que violan las reglas de cabotaje.

La Operación Checkmate se llevó a cabo durante cinco días en Arizona y culminó con la detención de 52 personas que permanecían ilegalmente en Estados Unidos CBP

De esta manera, los agentes de la Patrulla Fronteriza detectarían si un chofer cometió violaciones en el pasado. En una entrevista con Transport Topic, un portavoz de la agencia enfatizó la implementación de estas normas.

“Durante años, las compañías de transporte extranjeras explotaron las lagunas en la aplicación de la ley creadas por la gestión anterior para transportar ilegalmente mercancías dentro de nuestras fronteras, perjudicar a los camioneros estadounidenses e infringir nuestras leyes”, expresó para luego sumar: “Se acabó la época de hacer la vista gorda”.

Las visas revocadas por parte de la CBP a choferes con infracciones

La Cámara de Comercio de Otay Mesa, en San Diego, informó que cientos de visas de conductores mexicanos fueron revocadas en la frontera entre EE.UU. y México. Según la organización, algunas revisiones alcanzan presuntas infracciones de cabotaje registradas en años anteriores, una práctica que generó preocupación entre empresas vinculadas al comercio transfronterizo.

La organización también pidió mayor claridad a la CBP, al advertir que algunas agencias aplicarían una “regla de 24 horas” para considerar cabotaje. La cámara cuestiona ese criterio cuando el movimiento del conductor sigue vinculado a una operación internacional y señala que, en los casos de revocación, los afectados no cuentan con un mecanismo formal de apelación directa.

La Cámara de Comercio de Otay Mesa denunció que la CBP utiliza una "regla de 24 horas" informal y no escrita CBP

Según el informe, algunas revisiones abarcan movimientos registrados hasta tres años atrás para identificar presuntas violaciones de cabotaje. La organización sostiene que, cuando una visa es revocada por error, la alternativa disponible para el conductor suele ser volver a solicitar el documento y explicar el caso ante un oficial consular, pero ahora no se le da la alternativa.

El trabajo de la CBP para interceptar mercadería falsa

Qué dice la ley de la CBP sobre la entrada a EE.UU. y las infracciones por cabotaje

En EE.UU., las reglas de cabotaje prohíben que conductores extranjeros con visa B-1 transporten carga que se origina y termina dentro del territorio estadounidense. De acuerdo con una alerta de CBP, esta clasificación de visado solo permite operaciones vinculadas al comercio internacional. Es decir, cargas que entran o salen del país.

Para operar legalmente, los extranjeros deben cumplir con criterios específicos de la clasificación B-1:

Deben mantener una residencia en su país de origen que no tengan intención de abandonar.

Tener el propósito de abandonar EE.UU. al terminar su período autorizado.

Solo pueden transportar carga que entre o salga de EE.UU. (comercio internacional).

A su vez, los choferes bajo la visa B-1 no pueden: