Quién es Lance Schroyer, el elegido de Trump para liderar el ICE y profundizar las deportaciones

El presidente Donald Trump nominó a Lance Schroyer para convertirse en el próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El flamante funcionario llega como reemplazo de David Venturella, quien quedó como director interino tras la salida de Todd Lyons. Ahora, dirigirá una de las agencias centrales en la estrategia de la actual administración para reforzar la aplicación de las leyes migratorias y acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados.

Lance Schroyer, el exmarine de Oklahoma elegido por Trump para dirigir el ICE

Schroyer es un veterano de las fuerzas de seguridad con más de 29 años de experiencia en el sector público. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Actualmente es asesor principal del secretario del organismo, donde participa en la coordinación de políticas vinculadas al control migratorio y la cooperación entre organismos federales, estatales y locales.

El anuncio fue realizado por Trump el 27 de junio. Al presentar la nominación, el mandatario destacó la trayectoria del funcionario y aseguró que posee experiencia operativa directa en tareas de seguridad y cumplimiento de la ley. La designación todavía deberá ser confirmada por el Senado de Estados Unidos.

En el comunicado publicado por el DHS, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que Schroyer tendrá un papel central en el objetivo de la administración republicana de identificar, arrestar y deportar a inmigrantes que permanezcan de manera irregular en Estados Unidos y que sean considerados una prioridad para las autoridades federales.

La carrera de Lance Schroyer: de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma al DHS

De acuerdo con la información difundida por el DHS y recogida por medios como ABC7ny, antes de incorporarse al organismo federal Schroyer ocupó el cargo de mayor en el Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma, donde estuvo al frente de la Unidad de Servicios de Emergencia.

Entre sus antecedentes destacados por el DHS figuran:

Su servicio en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos .

. S trabajo como policía estatal de Oklahoma .

. Su rol como director de la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma.

Su participación en operaciones de manejo de crisis y seguridad táctica.

Su coordinación entre agencias locales, estatales y federales.

Según la descripción oficial, desde esos cargos supervisó equipos especializados dedicados a la búsqueda de menores desaparecidos, la respuesta ante desastres naturales, la protección de autoridades, la evaluación de amenazas y tareas relacionadas con la aplicación de leyes migratorias.

El presidente Donald Trump nominó a Lance Schroyer para convertirse en el próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) DHS

Programa 287(g): la experiencia migratoria que Trump busca llevar al ICE

Otro de los aspectos más destacados por el gobierno federal fue su participación en iniciativas desarrolladas bajo la sección 287(g), un programa que permite la colaboración entre autoridades locales y el gobierno federal para reforzar la aplicación de leyes migratorias.

Según el DHS, Schroyer colaboró en la coordinación de operativos junto a agencias estatales, locales y federales para localizar y detener a inmigrantes en situación ilegal en Oklahoma. Esa experiencia fue uno de los argumentos utilizados por la administración Trump para respaldar su nominación.

Cabe destacar que la Casa Blanca impulsa actualmente una política migratoria más estricta y busca ampliar las capacidades operativas del ICE para ejecutar deportaciones y reforzar la vigilancia migratoria en todo el país.

Schroyer colaboró en la coordinación de operativos junto a agencias estatales, locales y federales para localizar y detener a inmigrantes en situación ilegal Imagen ilustrativa generada con IA

Mullin destacó en el aviso que Schroyer llega “directamente desde el terreno operativo” y afirmó su capacidad para liderar equipos multidisciplinarios en situaciones complejas. Además, sostuvo que su experiencia permitirá fortalecer las acciones destinadas a asegurar la frontera.

Si recibe la confirmación del Senado, Schroyer asumirá la conducción del ICE con la responsabilidad de implementar las prioridades migratorias de la administración Trump en materia de detenciones, deportaciones y seguridad.