Reconstruyó el Pentágono tras el 9/11 y hoy está por perder su TPS: “Hay un montón de incertidumbre”
Nilson Cañenguez fundó una empresa de transporte y asegura sentir inseguridad por su estatus migratorio; esta es su historia en EE.UU.
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El 9 de septiembre se suspende el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 170 mil salvadoreños, según datos de Pew Research Center. Entre las personas afectadas se encuentra Nilson Cañenguez, un comerciante que trabajó en la reconstrucción del Pentágono tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
La historia del salvadoreño que está por perder el TPS
Cañenguez cruzó la frontera estadounidense en 1999 y comenzó a trabajar en el sector de la construcción. En 2001 fue amparado por el TPS y trabajó tanto en la edificación del centro de visitantes en el Congreso como en la reconstrucción del Pentágono, según CNN.
Consciente de que su beneficio era temporal, el salvadoreño se esforzó por consolidar su patrimonio económico. Adquirió camiones, fundó una empresa de transporte y otra compañía de construcción comercial, en la que dirige a más de 250 empleados.
“Por medio de mis empresas le di la residencia a varias personas, pero no me la pude dar para mí”, dijo el salvadoreño al medio estadounidense con ironía.
El crecimiento de Nilson Cañenguez en EE.UU.
Tras 25 años de protección legal e incremento de ganancias, comenzó a asentarse en la cultura estadounidense. Desde este punto, su esposa y tres hijos lograron emigrar a EE.UU. y adquirió una casa familiar.
“Yo siempre estuve pensando que era temporal, pero de esa forma se nos hicieron décadas”, remarcó Cañenguez.
En la actualidad, se mantiene activo en labores de cabildeo en el Congreso y prevé la creación de una reforma migratoria o una vía de regulación para los beneficiados del TPS.
Incertidumbre tras la suspensión del TPS
Ante la finalización del TPS para los salvadoreños, Cañenguez admitió estar preocupado por su estatus migratorio. “Hay incertidumbre como familia”, señaló.
No obstante, gracias a una planificación previa, prevé dejar sus negocios en EE.UU. a cargo de sus hijos mientras él vuelve a El Salvador para encargarse de sus otras compañías en el país centroamericano.
El aporte económico de los salvadoreños en EE.UU.
A partir del miércoles 9 de septiembre, se suspende el TPS para todos los salvadoreños. En ese contexto, un estudio de FWD.us reveló que aquellos que cuentan con el beneficio migratorio aportaban US$5.400 millones anuales a la economía estadounidense y pagaban US$1500 millones al año en impuestos federales, estatales y locales.
Entre las cinco ciudades donde más se reciben aportes por parte de este sector se encuentran:
- Washington D.C.: US$965 millones
- Nueva York: US$668 millones
- Houston, Texas: US$590 millones
- Los Ángeles, California: US$555 millones
- Dallas-Fort Worth, Texas: US$239 millones
Por su parte, 152 mil beneficiarios del TPS procedentes de El Salvador ya forman parte de la fuerza laboral estadounidense. De este número, 36.000 trabajan en el sector de construcción.
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