Reconstruyó el Pentágono tras el 9/11 y hoy está por perder su TPS: “Hay un montón de incertidumbre”

El 9 de septiembre se suspende el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 170 mil salvadoreños, según datos de Pew Research Center. Entre las personas afectadas se encuentra Nilson Cañenguez, un comerciante que trabajó en la reconstrucción del Pentágono tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La historia del salvadoreño que está por perder el TPS

Cañenguez cruzó la frontera estadounidense en 1999 y comenzó a trabajar en el sector de la construcción. En 2001 fue amparado por el TPS y trabajó tanto en la edificación del centro de visitantes en el Congreso como en la reconstrucción del Pentágono, según CNN.

Rodríguez ayudó a reconstruir el Pentágono tras quedar afectado por los ataques del 9/11 Julia Demaree Nikhinson - AP

Consciente de que su beneficio era temporal, el salvadoreño se esforzó por consolidar su patrimonio económico. Adquirió camiones, fundó una empresa de transporte y otra compañía de construcción comercial, en la que dirige a más de 250 empleados.

“Por medio de mis empresas le di la residencia a varias personas, pero no me la pude dar para mí”, dijo el salvadoreño al medio estadounidense con ironía.

El crecimiento de Nilson Cañenguez en EE.UU.

Tras 25 años de protección legal e incremento de ganancias, comenzó a asentarse en la cultura estadounidense. Desde este punto, su esposa y tres hijos lograron emigrar a EE.UU. y adquirió una casa familiar.

Nilson Cañenguez se mantiene activo en labores de cabildeo en el Congreso y busca la creación de una reforma migratorio en apoyo a los beneficiados del TPS Facebook Asociacion Salvadoreña De Carolina Del Norte

“Yo siempre estuve pensando que era temporal, pero de esa forma se nos hicieron décadas”, remarcó Cañenguez.

En la actualidad, se mantiene activo en labores de cabildeo en el Congreso y prevé la creación de una reforma migratoria o una vía de regulación para los beneficiados del TPS.

Incertidumbre tras la suspensión del TPS

Ante la finalización del TPS para los salvadoreños, Cañenguez admitió estar preocupado por su estatus migratorio. “Hay incertidumbre como familia”, señaló.

No obstante, gracias a una planificación previa, prevé dejar sus negocios en EE.UU. a cargo de sus hijos mientras él vuelve a El Salvador para encargarse de sus otras compañías en el país centroamericano.

El aporte económico de los salvadoreños en EE.UU.

A partir del miércoles 9 de septiembre, se suspende el TPS para todos los salvadoreños. En ese contexto, un estudio de FWD.us reveló que aquellos que cuentan con el beneficio migratorio aportaban US$5.400 millones anuales a la economía estadounidense y pagaban US$1500 millones al año en impuestos federales, estatales y locales.

36.000 salvadoreños que cuenta con el TPS trabajan en el sector de construcción Fotomontaje generado con IA

Entre las cinco ciudades donde más se reciben aportes por parte de este sector se encuentran:

Washington D.C. : US$965 millones

: US$965 millones Nueva York : US$668 millones

: US$668 millones Houston, Texas : US$590 millones

: US$590 millones Los Ángeles, California : US$555 millones

: US$555 millones Dallas-Fort Worth, Texas: US$239 millones

Por su parte, 152 mil beneficiarios del TPS procedentes de El Salvador ya forman parte de la fuerza laboral estadounidense. De este número, 36.000 trabajan en el sector de construcción.