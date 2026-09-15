Redadas masivas del ICE: confirman 118 detenciones en un operativo migratorio para deportar en Connecticut

La oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Boston confirmó la detención de 118 personas durante una redada desarrollada en el sur de Connecticut. El operativo estuvo dirigido a inmigrantes en situación irregular que, según la agencia, tenían antecedentes o cargos relacionados con distintos delitos.

Quiénes fueron los detenidos durante la redada del ICE en Connecticut

De acuerdo con el comunicado oficial, durante el operativo que se llevó a cabo en la semana del 24 de agosto, la agencia arrestó a inmigrantes con condenas y acusaciones por agresiones sexuales contra menores, posesión de armas, tráfico de drogas y agresiones físicas.

La agencia sostuvo que algunos fueron liberados previamente por autoridades locales pese a la existencia de solicitudes federales para mantenerlos bajo custodia.

El ICE afirmó que muchos de los arrestados poseen antecedentes penales graves ICE

Entre los 118 arrestados, el informe del ICE destacó los siguientes casos individuales:

Harvin Rivera-Guardado (Honduras) : condenado a 15 años de prisión por agresión sexual con riesgo de lesiones a un menor.

: condenado a 15 años de prisión por agresión sexual con riesgo de lesiones a un menor. Jason Tocagon-Leon (Ecuador) : enfrenta cargos penales pendientes por dos cuentas de riesgo de lesiones a un menor, alteración del orden público y agresión.

: enfrenta cargos penales pendientes por dos cuentas de riesgo de lesiones a un menor, alteración del orden público y agresión. Lenny Guitierrez-Pichardo (República Dominicana) : condenado a 5 años de prisión por venta de alucinógenos o narcóticos y venta/fabricación de cannabis; cuenta además con cargos pendientes por hurto y resistencia al arresto.

: condenado a 5 años de prisión por venta de alucinógenos o narcóticos y venta/fabricación de cannabis; cuenta además con cargos pendientes por hurto y resistencia al arresto. Arnulfo Nolberto Quizhpi-Sanchez (Ecuador) : enfrenta cargos penales pendientes por agresión, alteración del orden público, amenazas, allanamiento de morada y violación de las condiciones de liberación.

: enfrenta cargos penales pendientes por agresión, alteración del orden público, amenazas, allanamiento de morada y violación de las condiciones de liberación. Edwin Marroquin (Guatemala): condenado por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, operar un vehículo sin licencia, obstrucción a la administración gubernamental, portar un arma peligrosa y allanamiento de morada.

El ICE cuestiona las políticas santuario de Connecticut

El operativo reavivó el enfrentamiento entre las autoridades federales y las jurisdicciones que aplican políticas santuario. El ICE señaló que determinadas instituciones de Connecticut se negaron a cumplir órdenes de retención migratoria, conocidas como immigration detainers, al ampararse en disposiciones como la Ley Trust.

“Los políticos que defienden las políticas santuario en Connecticut han dejado muy claro que prefieren apoyar a inmigrantes ilegales delincuentes como Harvin Rivera-Guardado, antes que proteger a los ciudadanos estadounidenses que cumplen la ley”, dijo David T. Wesling, director interino de la oficina de campo del ICE en Boston.

La agencia señaló que estas acciones se dirigieron contra individuos previamente liberados por autoridades locales debido a políticas santuario Fotomontaje realizado con IA

Wesling sostuvo que continuará con las operaciones para localizar a personas que considere sujetas a deportación y que representen una amenaza para la seguridad pública.

Qué son las immigration detainers del ICE y cómo funcionan

Las “immigration detainers” son solicitudes emitidas por el ICE o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a las autoridades que tienen bajo custodia a una persona. Su objetivo es:

Informar que la agencia federal pretende asumir la custodia posteriormente.

Conocer la fecha prevista de liberación.

Solicitar que la persona permanezca detenida hasta 48 horas adicionales para permitir la transferencia.

Agentes del ICE intentan entrar por la fuerza en negocios locales en California

La autoridad federal para emitir estas solicitudes se encuentra vinculada con la regulación 8 C.F.R. § 287.7 y las facultades establecidas en distintas disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

De acuerdo con la información oficial, el ICE exige establecer una causa probable para considerar que una persona está sujeta a deportación o remoción.

para considerar que una persona está sujeta a deportación o remoción. Los documentos pueden ser emitidos por funcionarios migratorios del ICE o por agentes estatales y locales que sean capacitados y autorizados mediante acuerdos del programa 287(g).

Sin embargo, los detainers tienen una característica relevante: constituyen solicitudes a las autoridades locales y no órdenes obligatorias que deban ejecutarse necesariamente.

Además, la persona afectada debe recibir formalmente la notificación. Si el ICE no asume la custodia dentro del periodo correspondiente, la autoridad local debe liberar al detenido.