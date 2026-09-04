ICE en Nueva York: las tres formas de cooperación local que la nueva ley prohíbe a policías y condados

Nueva York aplica nuevos límites a la colaboración entre los cuerpos policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida redefine las tareas de seguridad y prohíbe explícitamente tres formas de cooperación con la entidad federal.

Las tres formas de cooperación con el ICE que prohíbe la nueva legislación en Nueva York

La nueva ley en el estado de Nueva York, firmada en mayo de 2026 por la gobernadora Kathy Hochul y que entró en vigor el 25 de agosto, restringió por completo tres acciones de cooperación de agencias y condados locales con el ICE. Según N+ Unvision, son:

La ley en Nueva York prohíbe el arresto de personas por faltas administrativas de inmigración Fotomontaje editado con IA

Acuerdos 287(g) con autoridades federales : las agencias estatales y locales no pueden celebrar, renovar, modificar ni mantener convenios que permitan a sus agentes ejercer funciones federales de control migratorio civil.

: las agencias estatales y locales no pueden celebrar, renovar, modificar ni mantener convenios que permitan a sus agentes ejercer funciones federales de control migratorio civil. Contratos para alojar detenidos por infracciones migratorias civile s: tampoco pueden mantener acuerdos con autoridades federales para albergar o detener personas exclusivamente por violaciones civiles de inmigración.

s: tampoco pueden mantener acuerdos con autoridades federales para albergar o detener personas exclusivamente por violaciones civiles de inmigración. Apoyo financiero a centros privados de detención migratoria: los gobiernos y organismos alcanzados no pueden subsidiar, financiar ni otorgar beneficios económicos vinculados con instalaciones de detención migratoria operadas total o parcialmente por entidades privadas.

Cómo se aplica la nueva ley contra el ICE en Nueva York

La norma se llama Ley de Policías Locales para Delitos Locales de Nueva York y rige en todo el territorio estatal. Este estatuto establece un cortafuegos que impide a los policías locales desviar sus esfuerzos hacia las tareas de control migratorio federal.

Cuando se promulgó la ley, 13 jurisdicciones de Nueva York mantenían acuerdos 287(g) con el ICE. Once anunciaron que los terminarían antes de la entrada en vigor; Nassau resolvió luego acatar la norma y Rensselaer fue la única jurisdicción que mantuvo su convenio.

De acuerdo con WXXI News NPR, el alguacil del condado de Rensselaer se sumó a otros 14 sheriffs en una demanda federal para impugnar la nueva ley.

El sheriff, Kyle Bourgault, consideró que “les quitan a las fuerzas del orden herramientas para proteger de forma segura a las personas más cercanas a ellas”.

Rensselaer mantendrá su colaboración con el ICE pese a la ley de Nueva York que exige finalizar los acuerdos 287(g) Imagen ilustrativa generada con IA

No obstante, según The Record, la fiscal general Letitia James presentó una demanda estatal contra la Oficina del Sheriff del condado de Rensselaer para exigir que termine su acuerdo 287(g).

Nassau puso fin a su acuerdo con el ICE

Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau y candidato republicano a la gobernación de Nueva York, anunció que acató la ley firmada por Hochul para finalizar los acuerdos 287(g) con el ICE en su territorio. Sin embargo, se mostró en contra de la medida.

“Creo en el estado de derecho, incluso cuando se trata de una mala ley. Y esta es una ley muy, muy mala y peligrosa. Pero no podemos elegir qué leyes debemos hacer cumplir o acatar”, declaró, según Politico.

Qué dijo Kathy Hochul sobre la nueva ley

La mandataria estatal defendió la necesidad de delimitar las labores de las fuerzas del orden para resguardar la confianza de los vecinos. Hochul ratificó que Nueva York mantendrá una postura firme contra el crimen, pero evitará los abusos federales en sus comunidades.

Al respecto, en la conferencia en la que anunció la entrada en vigor de la ley, declaró: “No nos quedaremos de brazos cruzados cuando la agencia de inmigración cometa atrocidades en nuestras calles”. Asimismo, añadió: “Necesitamos a la policía local enfocada en frustrar los delitos locales —policía local, delitos locales— no en la aplicación de la inmigración civil”.