Green card: el detalle del I-94 que puede aumentar el riesgo de terminar ante un juez migratorio

El formulario I-94 puede ser clave en una solicitud de green card porque permite acreditar la admisión legal, el parole o el período autorizado de permanencia en Estados Unidos. Si el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) rechaza el beneficio migratorio y el solicitante queda sin estatus legal, la agencia puede emitir una Notificación de Comparecencia, el documento que inicia un proceso de remoción ante un juez de inmigración.

I-94 y green card: cuándo una denegación del Uscis puede derivar en una NTA

En la mayoría de los casos, quienes solicitan ajuste de estatus dentro de EE.UU. deben presentar evidencia de admisión legal o parole. Ese antecedente suele acreditarse mediante el Formulario I-94, que también permite verificar el período de permanencia autorizado. Si el Uscis rechaza la solicitud y la persona no cuenta con otra base legal para permanecer en el país norteamericano, el caso puede derivar en la emisión del Formulario I-862.

La notificiación NTA da inicio al proceso de deportación contra un migrante que recibió la denegación de su solicitud migratoria Shutterstock / ICE

El I-862, conocido a nivel institucional como la Notificación de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés), es el instrumento de acusación formal que da inicio a los juicios de remoción bajo la sección 240 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Según explica el Uscis en un memorando, la agencia puede emitir una NTA cuando, tras la denegación de una solicitud, el ciudadano extranjero queda sin estatus migratorio o sin otra autorización válida para permanecer en EE.UU. Esta pauta puede aplicarse a trámites de green card y a otros beneficios migratorios.

Cuando el Uscis lo emite, el documento detalla los cargos específicos imputados al ciudadano extranjero. Además, especifica las alegaciones que sustentan la medida y la orden explícita de presentarse ante un juez de inmigración.

Los motivos por los que el Uscis puede aplicar una NTA contra un migrante

El Uscis tiene pautas estrictas para determinar qué situaciones derivan en la apertura de un proceso de expulsión por medio de una NTA. Las causales administrativas incluyen desde irregularidades en los trámites hasta violaciones severas de las leyes penales del país.

Presencia no autorizada en EE.UU.: puede derivar en la emisión de una NTA cuando el solicitante queda sin estatus legal tras la denegación del beneficio.

puede derivar en la emisión de una NTA cuando el solicitante queda sin estatus legal tras la denegación del beneficio. Comisión de fraude y declaraciones falsas: testimonios falsificados o la tergiversación material de datos en cualquier expediente activan la orden judicial.

testimonios falsificados o la tergiversación material de datos en cualquier expediente activan la orden judicial. Antecedentes y conductas criminales: ciudadanos extranjeros con registros de arrestos, acusaciones formales o condenas por delitos graves reciben este documento tras el rechazo o retiro de su petición migratoria.

ciudadanos extranjeros con registros de arrestos, acusaciones formales o condenas por delitos graves reciben este documento tras el rechazo o retiro de su petición migratoria. Mandatos regulatorios por pérdida de estatus: la cancelación del amparo de refugio, la denegación de solicitudes de asilo y la terminación de la residencia permanente condicional obligan a la radicación del formulario de cargos.

El riesgo que corren los migrantes que solicitan la green card si no se encuentran legalmente en Estados Unidos Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Amenazas probadas a la seguridad nacional: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) prioriza la remoción de aquellos individuos vinculados o bajo sospecha de participar en actividades de terrorismo o espionaje.

el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) prioriza la remoción de aquellos individuos vinculados o bajo sospecha de participar en actividades de terrorismo o espionaje. Inadmisión detectada en procesos de naturalización: el rechazo del Formulario N-400 deriva en una NTA si los oficiales comprueban que el solicitante cometió delitos deportables o era inelegible al momento de recibir la residencia.

el rechazo del Formulario N-400 deriva en una NTA si los oficiales comprueban que el solicitante cometió delitos deportables o era inelegible al momento de recibir la residencia. Finalización de programas humanitarios especiales: los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) afrontan la aplicación de la orden de comparecencia si el programa se les deniega o retira y carecen de otra autorización legal.

DACA, TPS y NTA: qué excepciones contempla el Uscis

Estas políticas del Uscis sobre la emisión de la NTA no aplican ni modifican los procedimientos de notificación legal correspondientes a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Los protocolos de confidencialidad de la información y las restricciones de emisión tras una denegación de DACA preservan sus pautas regulatorias preexistentes.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

En ciertos casos vinculados al TPS, la persona puede contar con instancias administrativas de revisión antes de que el Uscis emita una NTA. Una vez agotadas las instancias de apelación regulatorias, los oficiales pueden emitir una NTA si el ciudadano extranjero no tiene otra autorización legal de permanencia.