Adiós, visa americana: el documento alternativo que permite a ciertos latinos entrar legalmente a EE.UU.

Viajar a Estados Unidos implica, para la mayoría de los extranjeros, la obtención previa de una visa emitida por autoridades consulares. Sin embargo, existe un documento alternativo que permite el ingreso legal a ese país bajo determinadas condiciones y que está disponible únicamente para ciudadanos de México. Se trata de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC, por sus siglas en inglés).

Qué es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) para mexicanos

La BCC es un documento físico que tiene el formato de una tarjeta laminada similar a una bancaria y cuenta con tecnología de seguridad avanzada para facilitar el control migratorio en los puntos de entrada. A diferencia de una visa tradicional, se presenta como un documento independiente.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo es un documento exclusivo para ciudadanos y residentes de México que funciona como una visa de visitante temporal Facebook Embajada Estados Unidos en México

De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU., este permiso, identificado oficialmente en el formulario DSP-150, combina dos funciones en una sola credencial. Por un lado, habilita el cruce fronterizo terrestre o marítimo y, por otro, acredita el estatus de visa de visitante bajo las categorías B1 y B2, utilizadas para actividades de negocios temporales o turismo.

La BCC no sustituye a la visa americana para todos los casos ni está disponible para todos los ciudadanos latinoamericanos. Su alcance está claramente delimitado y responde a acuerdos migratorios específicos entre EE.UU. y México, con reglas propias sobre elegibilidad, duración de la estancia y costos.

Quiénes pueden solicitar la BCC y cuáles son los requisitos

Este permiso no está disponible para todos. Su emisión está restringida exclusivamente a personas que sean ciudadanas y residentes de México. Este requisito es central y no admite excepciones.

Además, los solicitantes deben cumplir con los mismos criterios que se aplican a las visas de visitante B1 y B2. Esto incluye:

Demostrar que el viaje a EE.UU. será temporal.

Que existen razones suficientes para regresar a México una vez concluida la estancia.

Las autoridades consulares evalúan factores como vínculos familiares, laborales, económicos o sociales en el país de origen. El objetivo de este análisis es confirmar que el solicitante no tiene intención de permanecer más allá del periodo autorizado.

Para iniciar el trámite, se debe acreditar de manera formal la condición de ciudadano y residente de México, a través del pasaporte vigente.

Este documento es obligatorio para todos los solicitantes, sin importar la edad. Debe presentarse al momento de realizar la solicitud ante la embajada, tras seguir los procedimientos consulares establecidos.

Los solicitantes deben poseer un pasaporte vigente y demostrar arraigo en su país de origen para garantizar su retorno tras una estancia máxima de seis meses Freepik - Freepik

Costos de la Tarjeta de Cruce Fronterizo según la edad

El costo de la BCC varía según la edad del solicitante. De acuerdo con el Departamento de Estado, para personas de 15 años o más, la tarifa de procesamiento es de US$185. Este pago corresponde a un documento que, en condiciones normales, tiene una validez de diez años.

En el caso de menores de 15 años, existe una tarifa reducida de US$15. Esta opción aplica únicamente si uno de los padres o tutores legales ya posee una BCC o la solicita al mismo tiempo.

Para los menores, la vigencia de la tarjeta puede extenderse hasta que cumplan 15 años o hasta un máximo de diez años, lo que ocurra primero. También es posible optar por el pago de la tarifa completa para obtener una tarjeta con su validez total.

Aunque la tarjeta suele ser válida por diez años, su propósito principal es facilitar la entrada legal a través de puertos terrestres o marítimos Gregory Bull - AP

Tiempo máximo de permanencia en Estados Unidos con la Tarjeta de Cruce Fronterizo

El uso de la Tarjeta de Cruce Fronterizo está sujeto a límites claros en cuanto a la duración de la estancia. El periodo máximo permitido para permanecer en el país norteamericano con este documento es de seis meses.

Este límite responde a que la BCC funciona bajo los mismos criterios que una visa B1/B2. Durante el proceso de solicitud, el interesado debe demostrar que su intención es hacer una visita temporal y que no excederá el tiempo autorizado.

El incumplimiento de este plazo puede tener consecuencias migratorias, como la cancelación de la credencial o restricciones para futuras solicitudes.