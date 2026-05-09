Adiós al sueño americano: crece la salida voluntaria de inmigrantes de EE.UU.

El panorama para los inmigrantes en Estados Unidos cambió drásticamente bajo la actual administración. Una cantidad creciente de personas opta por abandonar sus casos legales y salir del país debido a las condiciones en los centros de detención y las dificultades para obtener asilo en los tribunales.

Salida voluntaria de EE.UU. y expulsión de extranjeros

Los jueces de inmigración emitieron más de 80.000 órdenes de salida voluntaria entre enero de 2025 y marzo de este año. Esta cifra representa un salto significativo frente a los registros previos y refleja una estrategia más amplia de las autoridades para acelerar la expulsión de extranjeros.

La salida voluntaria de EE.UU. permite a los individuos marcharse sin una orden formal de deportación Foto de usembassy.gov

¿Por qué los inmigrantes eligen la salida voluntaria?

La mayoría de los inmigrantes acepta esta opción ante la imposibilidad de salir en libertad bajo fianza. La alternativa significa permanecer en detención prolongada o indefinida, un escenario que genera un impacto psicológico severo. Según Shayna Kessler, del Instituto Vera de Justicia, las personas aceptan marcharse porque no ven otra vía de alivio y temen las consecuencias de un proceso largo sin garantías de éxito, según consignó The Washington Post.

¿Cómo cambió el proceso bajo la administración actual?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, endureció las condiciones de detención. Las autoridades impiden el acceso a audiencias de fianza para quienes ingresaron de manera ilegal, lo que mantiene a miles de personas bajo custodia durante meses. Además, la designación de nuevos jueces con poca experiencia y el aumento de las denegaciones de asilo provocan que muchos inmigrantes pierdan la esperanza de regularizar su situación.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) endureció las condiciones de detención Felix Marquez - AP

¿Qué sucede con quienes solicitan esta medida?

La salida voluntaria permite a los individuos marcharse sin una orden formal de deportación. Si bien esta vía evita registros negativos que complican un futuro ingreso legal al país, exige que el propio inmigrante costee su viaje y cumpla con plazos estrictos. Los abogados señalan que esta opción se utiliza hoy como una herramienta para obligar a las personas a salir de Estados Unidos, incluso cuando poseen derechos legales para solicitar asilo.

¿Qué impacto tiene esta tendencia en las cortes?

El informe del Instituto Vera de Justicia muestra que los jueces nuevos conceden estas órdenes con mayor frecuencia que sus colegas experimentados. Los estados con mayores registros de salidas voluntarias incluyen a Texas, Luisiana y California. Muchos de estos inmigrantes relatan situaciones de desesperanza al observar cómo otros detenidos regresan de los tribunales con órdenes de deportación, lo que alimenta la convicción de que el sistema actual no ofrece un trato justo.

Archivo.- Migrantes deportados meses atrás por Estados Unidos hacia El Salvador como parte de las restricciones migratorias del gobierno del presidente Donald Trump, llegan el 18 de julio de 2025 al Aeropuerto Internacional Simón Bolivar, Maiquetía, Venezuela Ariana Cubillos - AP

El Departamento de Seguridad Nacional defiende estas acciones y las atribuye a una política estricta de cumplimiento de la ley. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos denuncian que la presión en los centros de detención fuerza decisiones desesperadas en individuos vulnerables.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA