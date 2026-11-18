El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos determinó que la liberación por medio del formulario I-220A no constituye un permiso de ingreso temporal contemplado por la Ley de Ajuste Cubano para solicitar la residencia permanente. La abarca los estados de Florida, Georgia y Alabama.

Qué se sabe del fallo que afecta a los migrantes cubanos con I-220A

De acuerdo con el escrito de 16 páginas, una orden de libertad bajo palabra por medio del formulario I-220A se clasifica como un “parole condicional” que difiere de lo que estipula la Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés), que hace alusión al parole humanitario de la sección 1182(d)(5)(A).

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos asegura que la liberación bajo el formulario I-220A equivale a un "parole condicional" y no un humanitario Fotomontaje editado con IA

Por tanto, este tipo de liberación no equivaldría a un permiso de ingreso temporal y no satisface el requisito establecido para solicitar un ajuste de estatus bajo la CAA/categoría CU6, conforme al cual el ciudadano o nativo de Cuba debe haber sido “inspeccionado y admitido o haber recibido parole en Estados Unidos”.

“La puesta en libertad tras una detención migratoria, conforme a la disposición sobre libertad condicional prevista en la sección 1226, resulta insuficiente”, destaca el escrito.

Antecedentes del caso por el formulario I-220A

El fallo del máximo tribunal surge en respuesta a la demanda realizada por la familia Aguiar-González, quienes ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) y la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, argumentaron que su liberación con el I-220A debía considerarse un parole por ministerio de la ley.

“Cada miembro de la familia presentó el Formulario I-485, Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus, con el fin de ajustar su estatus conforme a la Ley de Ajuste Cubano”, cita el escrito legal del Tribunal de Apelaciones.

El 25 de junio de 2021, la familia cruzó la frontera cerca de San Luis, Arizona, y se entregó a la Patrulla Fronteriza. Tras una breve detención por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a cada integrante se le emitió una Orden de Libertad Bajo Palabra mediante el Formulario I-220A.

En ese contexto, argumentaron que, al haber sido liberados tras cruzar la frontera, la única vía legal para su liberación debía entenderse como un parole humanitario. El tribunal rechazó esa doctrina.

Cómo impacta el fallo del tribunal a los cubanos en EE.UU.

La resolución abarca de forma obligatoria a los estados de Florida, Georgia y Alabama. No obstante, no ordena la expulsión inmediata de todas las personas que portan un Formulario I-220A ni cierra la opción de optar por otros alivios migratorios, según consignó Univision.

La Ley de Ajuste Cubano es una medida que permite que algunas personas oriundas de Cuba que vivan en Estados Unidos soliciten convertirse en residentes permanentes legales, según explica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Para poder ser elegible, se requiere ser natural o ciudadano de Cuba, estar presente en Estados Unidos y haber obtenido un permiso de permanencia temporal.