Rompió la ley: el Uscis confirma arresto de inmigrante cubano por votar en más de 13 elecciones federales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó el arresto y acusación formal de Andrés García, un inmigrante cubano de 64 años, por votar de manera ilegal como extranjero. Cada cargo conlleva una pena máxima de hasta un año de prisión y una multa de hasta US$100 mil.

El cubano que votó en más de 13 elecciones federales de EE.UU.

García emigró a EE.UU. desde Cuba durante su infancia y obtuvo la residencia permanente en 2009 . Sin embargo, en 2004, se inscribió en el padrón electoral del condado de Cass , Missouri , afirmando que era ciudadano estadounidense.

. Sin embargo, en 2004, , , afirmando que era ciudadano estadounidense. En 2013, declaró de nuevo que era estadounidense para mantener su registro electoral. Con esta condición, participó en al menos 15 elecciones durante los últimos 20 años, de las cuales 13 fueron federales.

A lo largo de los últimos 20 años, Andrés García votó de manera regular en al menos 15 elecciones Captura de pantalla/ Sitio web oficial del Departamento de Justicia

En Missouri, la ley prohíbe a los residentes permanentes legales votar en elecciones federales, así como en elecciones estatales o locales del estado.

“Cuando una persona que no tiene autorización legal para votar emite su voto, se socava la confianza pública en nuestras elecciones”, dijo R. Matthew Price, fiscal federal del Distrito Oeste de Missouri, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

“Nuestra oficina hará cumplir las leyes electorales federales y exigirá responsabilidades a cualquiera que interfiera con la integridad del proceso electoral”, agregó.

A qué cargos se enfrenta Andrés García por voto ilegal como extranjero

La Fiscalía del Distrito Oeste de Missouri acusó a García de dos cargos federales de voto ilegal siendo extranjero. Dicha imputación corresponde a los sufragios que emitió en las elecciones federales de noviembre de 2022 y noviembre de 2024.

La Fiscalía del Distrito Oeste de Missouri acusó a Andrés García de voto ilegal siendo extranjero Magnific

Por cada uno de los cargos, enfrenta una pena de hasta un año de prisión y una multa máxima de US$100 mil dólares. La sentencia definitiva será fijada por el tribunal según las directrices federales de sentencia.

“La integridad electoral es innegociable. Quienes violen a sabiendas las leyes federales de votación socavan la confianza pública en el proceso democrático y rendirán cuentas ante la justicia”, señaló Rick Sabatini, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Kansas City.

Otros casos de voto ilegal siendo extranjero en Estados Unidos

El caso de Andrés García no es la única investigación en curso por presunto voto ilegal de ciudadanos extranjeros. Danubis Bernat, una venezolana residente en Nueva Jersey, declaró falsamente en sus formularios de registro de votantes que era norteamericana.

Bernat votó en las elecciones generales 2024, en las que el actual presidente, Donald Trump, derrotó a Kamala Harris. Tras participar en los comicios, presentó el Formulario N-400 para obtener la ciudadanía.

En dicho formulario, que exige juramento bajo pena de perjurio, afirmó que nunca se habían registrado para votar ni habían votado en elecciones federales.